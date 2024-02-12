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الإسماعيلى يواصل استعداداته للقاء سيراميكا واستمرار تأهيل مروان حمدى وبشار أشرف

2/12/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7)
واصل فريق نادي الإسماعيلي تدريباته اليومية اليوم الإثنين، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي، ويستضيف الإسماعيلي في السابعة من مساء الخميس، نظيره فريق نادي سيراميكا على استاد الإسماعيلية الدولي في إطار مواجهات مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وأظهر الجميع حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.



ويواصل الثنائي مروان حمدي، وبشار أشرف تدريباتهما التأهيلية مع الجهاز الطبي استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.



وقرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دورى nile.



ويسعى إيهاب جلال إلى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين، من أجل تحفيظهم طريقة اللعب أمام سيراميكا ومفاتيح لعب المنافس من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط.



وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية سلبيا خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر الخميس الماضى باستاد الإسماعيلية الرئيسي، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.












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