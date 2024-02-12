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أحمد مجدى: هدف وديتى ليفلز والفيوم متابعة مدى استجابة اللاعبين لأفكار جوميز

2/12/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أحمد مجدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الهدف من مباراتي ليفلز والفيوم الوديتين للوقوف على مستويات اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.



وقال أحمد مجدي: "الفوز في المباراتين أمر مهم، لكننا كنا نسعى الوقوف على مستويات جميع اللاعبين بشكل أكبر من الاهتمام بالنتيجة".



وأضاف قائلا: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك كان يهدف لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره الفنية التي يتم تنفيذها في التدريبات منذ توليه المسؤولية".



وتابع: "الجهاز الفني بالكامل يعمل على تنفيذ مطالب جوميز من أجل الوصول للمستوى الفني المطلوب".



وفاز الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.



كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.












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