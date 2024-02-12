أحمد مجدى: هدف وديتى ليفلز والفيوم متابعة مدى استجابة اللاعبين لأفكار جوميز

(MENAFN
- Youm7) أكد أحمد مجدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الهدف من مباراتي ليفلز والفيوم الوديتين للوقوف على مستويات اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.
وقال أحمد مجدي: "الفوز في المباراتين أمر مهم، لكننا كنا نسعى الوقوف على مستويات جميع اللاعبين بشكل أكبر من الاهتمام بالنتيجة".
وأضاف قائلا: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك كان يهدف لمعرفة مدى استجابة اللاعبين لأفكاره الفنية التي يتم تنفيذها في التدريبات منذ توليه المسؤولية".
وتابع: "الجهاز الفني بالكامل يعمل على تنفيذ مطالب جوميز من أجل الوصول للمستوى الفني المطلوب".
وفاز الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.
كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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