حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها:اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس، وطاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.غموض موقف وسام أبو على من المشاركة فى مباراة ميدياما الغانى

لا يزال موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة ميدياما الغاني يوم 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غامضا، في ظل شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.





اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك يوم 8 مارس المقبل فى مدينة الرياض بالسعودية.





تدريبات إضافية للاعبى الزمالك بعد ودية الفيومخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب مباراة الفيوم الودية، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي.محمد فاروق: طاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالكأكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.المصري يعلن غياب 8 لاعبين عن قائمة الفريق لمباراة الجونة فى الدوريتأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه مع الجونة في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد برج العرب.الزمالك يهزم الفيوم 4 / 0 وديًا بـ"هاتريك" زيزو وهدف أوبامافاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب نادي البنك الأهلي عصر اليوم.تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة.. وتقدم كريم عبد الجواد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين

للاسكواش

PSA

التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه.





إصابة زياد كمال لاعب الزمالك الجديد فى العضلة الخلفية كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالكعن إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفلز الودية التى أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، فى إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.



