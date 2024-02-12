Monday, 12 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024

2/12/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها:
اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس، وطاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

غموض موقف وسام أبو على من المشاركة فى مباراة ميدياما الغانى

لا يزال موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من اللحاق بمباراة ميدياما الغاني يوم 23 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غامضا، في ظل شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.


اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية 8 مارس

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك يوم 8 مارس المقبل فى مدينة الرياض بالسعودية.


تدريبات إضافية للاعبى الزمالك بعد ودية الفيوم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب مباراة الفيوم الودية، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي.

محمد فاروق: طاقم حكام مصري لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير باستقدام طاقم أجنبي.

المصري يعلن غياب 8 لاعبين عن قائمة الفريق لمباراة الجونة فى الدوري
تأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه مع الجونة في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد برج العرب.

الزمالك يهزم الفيوم 4 / 0 وديًا بـ"هاتريك" زيزو وهدف أوباما
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب نادي البنك الأهلي عصر اليوم.


تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة.. وتقدم كريم عبد الجواد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين
للاسكواش
PSA
التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه.


إصابة زياد كمال لاعب الزمالك الجديد فى العضلة الخلفية كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
عن إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفلز الودية التى أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، فى إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.








MENAFN12022024000132011024ID1107842883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث