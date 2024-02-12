قطر تستضيف معرضا للفنانة التشكيلية الكويتية ثريا البقصمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 2 (كونا) -- افتتح اليوم الاثنين معرض فني للفنانة التشكيلية الكويتية ثريا البقصمي في العاصمة القطرية الدوحة بحضور سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري.
وقالت الفنانة البقصمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها قدمت في هذا المعرض عددا من الاعمال القديمة والحديثة وأعمال أنجزت في مراحل ومحطات مختلفة من حياتها مشيرة الى أن هناك بعض الأعمال أنجزت في أقل من شهرين تم عرضها للحضور بالمعرض.
وأضافت البقصمي أنها من خلال معرض (مزيونة) حاولت إبراز قدراتها كفنانة في مختلف مجالات الفنون التشكيلية من تصوير ورسم وحفر مبينة أن آخر معرض نظمته في الدوحة كان في عام 1995.
وأشادت بالجمهور القطري ومدى حبه للفن كما ان المشهد التشكيلي في قطر "رائع ولديهم اهتمام بالثقافة" معربة عن فخرها بعرض أعمالها الفنية في قطر.
وتعرض الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي أعمالها الفنية في معرض (المرخية) بالعاصمة القطرية الدوحة لغاية أبريل المقبل.
يذكر أن ثريا البقصمي فنانة تشكيلية قدمت لوحات متميزة وكاتبة لها العديد من المؤلفات في مجال الشعر والقصة القصيرة والرواية والكتابات الصحفية في الثقافة وكتبها ترجمت للغات عدة وحازت على جوائز في الأدب والفن. (النهاية)
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