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قطر تستضيف معرضا للفنانة التشكيلية الكويتية ثريا البقصمي

2/12/2024 2:37:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 2 (كونا) -- افتتح اليوم الاثنين معرض فني للفنانة التشكيلية الكويتية ثريا البقصمي في العاصمة القطرية الدوحة بحضور سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري.
وقالت الفنانة البقصمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها قدمت في هذا المعرض عددا من الاعمال القديمة والحديثة وأعمال أنجزت في مراحل ومحطات مختلفة من حياتها مشيرة الى أن هناك بعض الأعمال أنجزت في أقل من شهرين تم عرضها للحضور بالمعرض.
وأضافت البقصمي أنها من خلال معرض (مزيونة) حاولت إبراز قدراتها كفنانة في مختلف مجالات الفنون التشكيلية من تصوير ورسم وحفر مبينة أن آخر معرض نظمته في الدوحة كان في عام 1995.
وأشادت بالجمهور القطري ومدى حبه للفن كما ان المشهد التشكيلي في قطر "رائع ولديهم اهتمام بالثقافة" معربة عن فخرها بعرض أعمالها الفنية في قطر.
وتعرض الفنانة التشكيلية ثريا البقصمي أعمالها الفنية في معرض (المرخية) بالعاصمة القطرية الدوحة لغاية أبريل المقبل.
يذكر أن ثريا البقصمي فنانة تشكيلية قدمت لوحات متميزة وكاتبة لها العديد من المؤلفات في مجال الشعر والقصة القصيرة والرواية والكتابات الصحفية في الثقافة وكتبها ترجمت للغات عدة وحازت على جوائز في الأدب والفن. (النهاية)

س س س / ر س



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