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فرنسا وبولندا تؤكدان رغبتهما في فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية

2/12/2024 2:37:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 2 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه رئيس وزراء بولندا دونالد توسك اليوم الاثنين رغبتهما في "فتح فصل جديد" في العلاقة بين بلديهما.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس ماكرون التقى في قصر (الاليزيه) رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الذي يقوم بزيارة هي الأولى له إلى باريس منذ توليه منصبه.
ووفق البيان ناقش ماكرون وتوسك العديد من المواضيع التي يمكن أن يساهم فيها التعاون بين البلدين في تعزيز السيادة الأوروبية منها دعم أوكرانيا والأمن والدفاع في أوروبا وتطوير الطاقة النووية بالاضافة الى مستقبل الزراعة الأوروبية.
وقال ماكرون للصحفيين إنه ناقش مع توسك "مواضيع عديدة منها التوجهات الاستراتيجية التي نريد أن نعطيها للاتحاد الأوروبي حتى نكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على المنافسة بإلاضافة الى إعادة التفكير في مستقبل الزراعة الأوروبية والعديد من المواضيع التي تقع في قلب اهتمام البلدين".
واضاف "سيتعين على بولندا العمل على كل هذه المواضيع خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025" مشددا على أنه سيكون بمقدورها الاعتماد على دعم فرنسا في هذا المجال.
وعن دعم أوكرانيا قال ماكرون "أود أن أذكركم بدعمنا لكييف والشعب الأوكراني الذي لا يتزعزع وسنواصل القيام بذلك كما أعرف التزام بولندا على خط المواجهة وأحييه".
وأوضح أن فرنسا اتخذت "قرارات طموحة" منذ الأيام الأولى للصراع الاوكراني الروسي سواء كان ذلك بفتح مفاوضات الانضمام أو ترسيخ المستقبل الأوروبي لأوكرانيا من خلال دعم مالي كبير لإعادة إعمارها.
ودعا إلى مواصلة هذه الجهود خاصة على المستوى العسكري.
ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن نظيريه الألمانية أنالينا بيربوك والبولندي رادوسلاف سيكورسكي في قصر (لا سيل سان كلو). (النهاية)

م ع / م م ج




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