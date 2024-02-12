فرنسا وبولندا تؤكدان رغبتهما في فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 2 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه رئيس وزراء بولندا دونالد توسك اليوم الاثنين رغبتهما في "فتح فصل جديد" في العلاقة بين بلديهما.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس ماكرون التقى في قصر (الاليزيه) رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الذي يقوم بزيارة هي الأولى له إلى باريس منذ توليه منصبه.
ووفق البيان ناقش ماكرون وتوسك العديد من المواضيع التي يمكن أن يساهم فيها التعاون بين البلدين في تعزيز السيادة الأوروبية منها دعم أوكرانيا والأمن والدفاع في أوروبا وتطوير الطاقة النووية بالاضافة الى مستقبل الزراعة الأوروبية.
وقال ماكرون للصحفيين إنه ناقش مع توسك "مواضيع عديدة منها التوجهات الاستراتيجية التي نريد أن نعطيها للاتحاد الأوروبي حتى نكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على المنافسة بإلاضافة الى إعادة التفكير في مستقبل الزراعة الأوروبية والعديد من المواضيع التي تقع في قلب اهتمام البلدين".
واضاف "سيتعين على بولندا العمل على كل هذه المواضيع خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025" مشددا على أنه سيكون بمقدورها الاعتماد على دعم فرنسا في هذا المجال.
وعن دعم أوكرانيا قال ماكرون "أود أن أذكركم بدعمنا لكييف والشعب الأوكراني الذي لا يتزعزع وسنواصل القيام بذلك كما أعرف التزام بولندا على خط المواجهة وأحييه".
وأوضح أن فرنسا اتخذت "قرارات طموحة" منذ الأيام الأولى للصراع الاوكراني الروسي سواء كان ذلك بفتح مفاوضات الانضمام أو ترسيخ المستقبل الأوروبي لأوكرانيا من خلال دعم مالي كبير لإعادة إعمارها.
ودعا إلى مواصلة هذه الجهود خاصة على المستوى العسكري.
ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن نظيريه الألمانية أنالينا بيربوك والبولندي رادوسلاف سيكورسكي في قصر (لا سيل سان كلو). (النهاية)
م ع / م م ج
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