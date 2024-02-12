البحرين تؤكد حرصها على أن تكون الدورة ال16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أكثر تميزا ونجاحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 2 (كونا) -- أكد وزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي اليوم الاثنين حرص بلاده على أن تكون الدورة ال16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في المنامة أكثر تميزا ونجاحا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالدورة ال16 للمهرجان التي تستضيفها البحرين قريبا.
وقال النعيمي خلال الاجتماع إن المهرجان يشكل حدثا مهما في تعزيز التقارب والتكامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا إلى أهمية هذه التظاهرة الإعلامية والفنية التي تتشرف المنامة "عاصمة الإعلام العربي 2024" باستضافتها لما توفره من فرصة للتنافس بين الفنانين والمبدعين وشركات الإنتاج الإعلامي والقنوات الرسمية والخاصة في الدول الأعضاء.
وأشار النعيمي إلى ما يتيحه المهرجان من فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنتج الفني الخليجي وتعزيز قدرته على إبراز ما تشهده دول مجلس التعاون من نماء وتطور على المستويات كافة.
من جانبه عبر مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني عن خالص شكره وتقديره لوزير الإعلام على دعمه للمهرجان مشيدا بما توليه البحرين من رعاية واهتمام بقطاعات الفنون والثقافة والإعلام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية ضمن جهود المملكة في مجال التنمية.
وأكد القحطاني اعتزاز وتقدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج للجهود التي تبذلها البحرين في سبيل نجاح المهرجان في كل دوراته وهو ما وفر له المقومات التي عززت من حضوره على خارطة المعارض الفنية والإعلامية إقليميا ودوليا.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه النعيمي بحضور القحطاني وعدد من ممثلي دول مجلس التعاون الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمهرجان.
وتطرق الاجتماع الى ما يتضمنه جدول أعمال المهرجان من فعاليات تشمل ندوات وورش عمل ومعارض متخصصة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
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