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البحرين تؤكد حرصها على أن تكون الدورة ال16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أكثر تميزا ونجاحا

2/12/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 2 (كونا) -- أكد وزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي اليوم الاثنين حرص بلاده على أن تكون الدورة ال16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في المنامة أكثر تميزا ونجاحا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالدورة ال16 للمهرجان التي تستضيفها البحرين قريبا.
وقال النعيمي خلال الاجتماع إن المهرجان يشكل حدثا مهما في تعزيز التقارب والتكامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا إلى أهمية هذه التظاهرة الإعلامية والفنية التي تتشرف المنامة "عاصمة الإعلام العربي 2024" باستضافتها لما توفره من فرصة للتنافس بين الفنانين والمبدعين وشركات الإنتاج الإعلامي والقنوات الرسمية والخاصة في الدول الأعضاء.
وأشار النعيمي إلى ما يتيحه المهرجان من فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنتج الفني الخليجي وتعزيز قدرته على إبراز ما تشهده دول مجلس التعاون من نماء وتطور على المستويات كافة.
من جانبه عبر مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني عن خالص شكره وتقديره لوزير الإعلام على دعمه للمهرجان مشيدا بما توليه البحرين من رعاية واهتمام بقطاعات الفنون والثقافة والإعلام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية ضمن جهود المملكة في مجال التنمية.
وأكد القحطاني اعتزاز وتقدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج للجهود التي تبذلها البحرين في سبيل نجاح المهرجان في كل دوراته وهو ما وفر له المقومات التي عززت من حضوره على خارطة المعارض الفنية والإعلامية إقليميا ودوليا.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه النعيمي بحضور القحطاني وعدد من ممثلي دول مجلس التعاون الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمهرجان.
وتطرق الاجتماع الى ما يتضمنه جدول أعمال المهرجان من فعاليات تشمل ندوات وورش عمل ومعارض متخصصة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




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