بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بتهمة ممارسة العنف في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 12 – 2 (كونا) -- أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات ضد أربعة مستوطنين إسرائيليين بتهمة ممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتهديدهم ومضايقتهم لارغامهم على مغادرة أرضهم.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الخارجية البريطانية أنها فرضت قيودا على حرية تنقل هؤلاء المستوطنين الذين وصفتهم بالمتطرفين وعلى أموالهم إثر انتهاكهم لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي شهدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي تصاعدا في ممارسات العنف.
ونقلت عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون دعوته حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ إجراء لإنهاء العنف.
وأضاف أن المستوطنين المتطرفين يهددون الفلسطينيين عادة عند نقاط التفتيش ويطردونهم خارج أرضهم مشددا على أن هذا السلوك غير مقبول وغير قانوني.
وطالب حكومة الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات أشد قوة لوقف عنف المستوطنين وقال "طالما نرى وعودا تقطع ولكن لا يتم متابعتها". (النهاية)
ن ب ش / م م ج
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