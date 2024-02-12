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بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بتهمة ممارسة العنف في الضفة الغربية

2/12/2024 2:37:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 12 – 2 (كونا) -- أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات ضد أربعة مستوطنين إسرائيليين بتهمة ممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتهديدهم ومضايقتهم لارغامهم على مغادرة أرضهم.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الخارجية البريطانية أنها فرضت قيودا على حرية تنقل هؤلاء المستوطنين الذين وصفتهم بالمتطرفين وعلى أموالهم إثر انتهاكهم لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي شهدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي تصاعدا في ممارسات العنف.
ونقلت عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون دعوته حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل اتخاذ إجراء لإنهاء العنف.
وأضاف أن المستوطنين المتطرفين يهددون الفلسطينيين عادة عند نقاط التفتيش ويطردونهم خارج أرضهم مشددا على أن هذا السلوك غير مقبول وغير قانوني.
وطالب حكومة الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات أشد قوة لوقف عنف المستوطنين وقال "طالما نرى وعودا تقطع ولكن لا يتم متابعتها". (النهاية)

ن ب ش / م م ج



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