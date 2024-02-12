دوري زين للقدم.. العربي يتغلب على الجهراء (6 - 0) والسالمية يتجاوز الشباب بهدف نظيف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 2 (كونا) -- تغلب فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الإثنين على نظيره الجهراء بنتيجة (6 - 0) في حين تغلب السالمية على الشباب بنتيجة (1 - 0) ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
وعلى استاد (صباح السالم) حقق العربي فوزا عريضا على الجهراء بسداسية وضعته في صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 36 نقطة فيما ظل الخاسر في مؤخرة الترتيب بنقطتين.
وسجل أهداف العربي انايو ايوالا في الدقيقة الـ21 وبدر طارق في الدقيقة الـ39 وجمعة عبود في الدقيقة الـ73 ووليد صبار في الدقيقتين الـ84 والـ91 ليختتم بندر السلامة أهداف فريقه في الدقيقة الـ94.
وعلى استاد (ثامر) تمكن السالمية صاحب الأرض من تحقيق فوز مهم على نظيره الشباب بهدف مهدي دشتي في الدقيقة الـ26 بعد انفراده بحارس المرمى ليصعد إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة فيما أبقى الشباب على نقاطه الـ14 بالمركز الثامن.
وتختتم مباريات الجولة غدا الثلاثاء بمواجهتين تجمع الأولى كاظمة وخيطان فيما يتواجه الكويت مع القادسية في "قمة مباريات الجولة". (النهاية)
س ع د / ع ع ح
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