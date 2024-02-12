Monday, 12 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي اللبنانية والمقاومة تنعى 2 من عناصرها وتستهدف مواقع للاحتلال

2/12/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 12 - 2 (كونا) –- أعلنت قوى الامن الداخلي اللبنانية اليوم الاثنين مقتل احد عناصرها في قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لجنوبي لبنان فيما نعت "المقاومة" اثنين من عناصرها واستهدفت مستوطنة ومواقع لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وذكرت القوى في بيان أن أحد عناصرها قتل في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (حولا) الحدودية.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية عن "المقاومة" القول إنها نعت اثنين من عناصرها قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي.
واضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت مواقع (الرادار) و(بركة ريشا) و(زبدين) وثكنتي (برانيت) و(زرعيت) التابعة لجيش الاحتلال بالصواريخ الموجهة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وذكرت ان عناصر "المقاومة" استهدفوا ايضا مبنى في مستوطنة (يرؤون) يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقالت الوكالة في بيان منفصل إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على بلدة (طيرحرفا) واستهدفت إحداها منزلا في وسط البلدة ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطرة.
وأضافت الوكالة أن المسعفين تمكنوا من إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين في منزلهم جراء القصف إلى منطقة آمنة.
وأوضحت أن الغارات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وعملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض.
وذكرت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات متتالية بالصواريخ على بلدات (مارون الراس) و(الخيام) و(الجبين) و(عيترون) وعلى محيط بلدة (مجدلزون) وعلى (تلة العويضة) بين (كفركلا) و(عديسة).
وأشارت إلى أن مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت سيارة في بلدة (بنت جبيل) جنوبي لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات.
وقالت الوكالة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أحراج منطقة (اللبونة) في شرق (الناقورة) واستهدفت أطراف بلدتي (الضهيرة) و(طيرحرفا) ومنطقة (الشاليهات) في بلدة (الخيام) ومشط جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة (حولا).
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع



MENAFN12022024000071011013ID1107842875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث