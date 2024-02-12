مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي اللبنانية والمقاومة تنعى 2 من عناصرها وتستهدف مواقع للاحتلال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 12 - 2 (كونا) –- أعلنت قوى الامن الداخلي اللبنانية اليوم الاثنين مقتل احد عناصرها في قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لجنوبي لبنان فيما نعت "المقاومة" اثنين من عناصرها واستهدفت مستوطنة ومواقع لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وذكرت القوى في بيان أن أحد عناصرها قتل في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (حولا) الحدودية.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية عن "المقاومة" القول إنها نعت اثنين من عناصرها قتلا في مواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي.
واضافت الوكالة أن "المقاومة" استهدفت مواقع (الرادار) و(بركة ريشا) و(زبدين) وثكنتي (برانيت) و(زرعيت) التابعة لجيش الاحتلال بالصواريخ الموجهة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وذكرت ان عناصر "المقاومة" استهدفوا ايضا مبنى في مستوطنة (يرؤون) يتموضع فيه جنود الاحتلال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقالت الوكالة في بيان منفصل إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على بلدة (طيرحرفا) واستهدفت إحداها منزلا في وسط البلدة ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطرة.
وأضافت الوكالة أن المسعفين تمكنوا من إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين في منزلهم جراء القصف إلى منطقة آمنة.
وأوضحت أن الغارات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وعملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض.
وذكرت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات متتالية بالصواريخ على بلدات (مارون الراس) و(الخيام) و(الجبين) و(عيترون) وعلى محيط بلدة (مجدلزون) وعلى (تلة العويضة) بين (كفركلا) و(عديسة).
وأشارت إلى أن مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت سيارة في بلدة (بنت جبيل) جنوبي لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات.
وقالت الوكالة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أحراج منطقة (اللبونة) في شرق (الناقورة) واستهدفت أطراف بلدتي (الضهيرة) و(طيرحرفا) ومنطقة (الشاليهات) في بلدة (الخيام) ومشط جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة (حولا).
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الاقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ح ع
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