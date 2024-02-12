رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية والتطورات في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 2 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين عبد اللهيان اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها زآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لوزير الخارجية الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف البيان أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع. (النهاية)
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