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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني العلاقات الثنائية والتطورات في غزة

2/12/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 2 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين عبد اللهيان اليوم الاثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها زآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لوزير الخارجية الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف البيان أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واتساع دائرة العنف في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع. (النهاية)

س س س / م م ج




MENAFN12022024000071011013ID1107842874

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