الرئيس التركي يرحب بموافقة واشنطن على طلب بلاده شراء مقاتلات (إف-16)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 2 (كونا) -- رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين بموافقة الولايات المتحدة على طلب بلاده شراء مقاتلات (إف-16).
وأكد اردوغان في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة التركية المضي قدما في تطوير الصناعات الدفاعية التركية بشكل أسرع في الفترة المقبلة مع إزالة القيود المفروضة على البلاد.
وشدد على أهمية القضاء على التنظيمات "الإرهابية" من أجل تنفيذ مشروع (طريق التنمية) مع العراق.
ويشمل مشروع (طريق التنمية) الطريقين البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها ويبدأ من ميناء الفاو في خليج (البصرة) بطول 1200 كيلومتر داخل العراق وربطه بشبكة السكك التركية.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.
وأعلن السفير الأمريكي لدى تركيا جيف فليك أمس الأحد موافقة الكونغرس على بيع مقاتلات (إف-16) لتركيا. (النهاية)
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