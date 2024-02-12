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الرئيس التركي يرحب بموافقة واشنطن على طلب بلاده شراء مقاتلات (إف-16)

2/12/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 2 (كونا) -- رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين بموافقة الولايات المتحدة على طلب بلاده شراء مقاتلات (إف-16).
وأكد اردوغان في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة التركية المضي قدما في تطوير الصناعات الدفاعية التركية بشكل أسرع في الفترة المقبلة مع إزالة القيود المفروضة على البلاد.
وشدد على أهمية القضاء على التنظيمات "الإرهابية" من أجل تنفيذ مشروع (طريق التنمية) مع العراق.
ويشمل مشروع (طريق التنمية) الطريقين البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها ويبدأ من ميناء الفاو في خليج (البصرة) بطول 1200 كيلومتر داخل العراق وربطه بشبكة السكك التركية.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.
وأعلن السفير الأمريكي لدى تركيا جيف فليك أمس الأحد موافقة الكونغرس على بيع مقاتلات (إف-16) لتركيا. (النهاية)

ا ع س / ر س



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