منتدى الرصيفة الثقافي يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 12 شباط (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، احتفالية دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في قاعة الحزب الوطني الاسلامي فرع لواء الرصيفة، بحضور عدد من رواد المنتدى وأبناء المجتمع المحلي.

وتحدث رئيس المنتدى، محمود الصالح، حول معاني المناسبات الدينية السامية وارتباطها بالوعي الثقافي العام للمجتمع الاسلامي وضرورة تعظيمها في نفوس الشباب خاصة، وزرع الانتماء الديني القوي بالمقدسات الاسلامية في فلسطين عامة والقدس خاصة لما لهما من مكانة عظيمة لدى قيادتنا الهاشمية المعظمة والشعب الأردني الكبير والتضحيات التي قدمها جيشنا العربي على أرضها الشريفة.

بدوره، عرض فضيلة الشيخ محمود أبو الرب في كلمته للسيرة النبوية الشريفة والتحديات والمصاعب التي واجهها أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه السلام في دعوته العظيمة والتكريم الإلهي له بإسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا ومعراجه العظيم إلى السماوات العلا وما لقيه من تكريم إلهي خفف عنه عناء الدعوة وما لقيه من كفار قريش.

من جهته، بين فضيلة الشيخ أحمد أبو الحسنى الدروس العظيمة التي وصلتنا من هذه المناسبة الشريفة من الصبر على الصعاب والثقة والإيمان القوي بجبر الله للمسلمين وتعويضهم بما هو أفضل وأشرف، مشيرا إلى ما يعانيه أهلنا اليوم، في فلسطين عامة وغزة خاصة من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الصامد والثابت على أرضه المقدسة أرض الإسراء والمعراج والأقصى الشريف الذي يحظى برعاية هاشمية كريمة.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ هـ ح

12/02/2024 22:11:13

