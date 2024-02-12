منتدى الرصيفة الثقافي يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 12 شباط (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، احتفالية دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في قاعة الحزب الوطني الاسلامي فرع لواء الرصيفة، بحضور عدد من رواد المنتدى وأبناء المجتمع المحلي.
وتحدث رئيس المنتدى، محمود الصالح، حول معاني المناسبات الدينية السامية وارتباطها بالوعي الثقافي العام للمجتمع الاسلامي وضرورة تعظيمها في نفوس الشباب خاصة، وزرع الانتماء الديني القوي بالمقدسات الاسلامية في فلسطين عامة والقدس خاصة لما لهما من مكانة عظيمة لدى قيادتنا الهاشمية المعظمة والشعب الأردني الكبير والتضحيات التي قدمها جيشنا العربي على أرضها الشريفة.
بدوره، عرض فضيلة الشيخ محمود أبو الرب في كلمته للسيرة النبوية الشريفة والتحديات والمصاعب التي واجهها أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه السلام في دعوته العظيمة والتكريم الإلهي له بإسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا ومعراجه العظيم إلى السماوات العلا وما لقيه من تكريم إلهي خفف عنه عناء الدعوة وما لقيه من كفار قريش.
من جهته، بين فضيلة الشيخ أحمد أبو الحسنى الدروس العظيمة التي وصلتنا من هذه المناسبة الشريفة من الصبر على الصعاب والثقة والإيمان القوي بجبر الله للمسلمين وتعويضهم بما هو أفضل وأشرف، مشيرا إلى ما يعانيه أهلنا اليوم، في فلسطين عامة وغزة خاصة من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الصامد والثابت على أرضه المقدسة أرض الإسراء والمعراج والأقصى الشريف الذي يحظى برعاية هاشمية كريمة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
12/02/2024 22:11:13
MENAFN12022024000117011021ID1107842872
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