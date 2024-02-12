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مدعي عام الجنائية الدولية يحذر إسرائيل من أي خطوة لاجتياح رفح

2/12/2024 2:36:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 شباط (بترا)- أعرب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان عن قلقه البالغ إزاء القصف الاسرائيلي لرفح والتوغل البري المحتمل لقوات الاحتلال فيها.
وقال خان في بيان صحفي ان مكتبه "يجري تحقيقًا مستمرًا ونشطًا بالوضع في دولة فلسطين، وانه يمضي قدمًا في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
وأكد خان "أن جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى"، مضيفا" هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي".
وتابع خان إنه "ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".
وأضاف "كما أكدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته".
وقال إن مكتبي سيقوم بالتحقيق و بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن يخالف القانون سيحاسب داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لأن ذلك أيضًا محورًا مهمًا لتحقيقاتنا حسب قوله.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
12/02/2024 21:43:12

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