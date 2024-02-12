مدعي عام الجنائية الدولية يحذر إسرائيل من أي خطوة لاجتياح رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 شباط (بترا)- أعرب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان عن قلقه البالغ إزاء القصف الاسرائيلي لرفح والتوغل البري المحتمل لقوات الاحتلال فيها.
وقال خان في بيان صحفي ان مكتبه "يجري تحقيقًا مستمرًا ونشطًا بالوضع في دولة فلسطين، وانه يمضي قدمًا في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
وأكد خان "أن جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى"، مضيفا" هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي".
وتابع خان إنه "ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".
وأضاف "كما أكدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته".
وقال إن مكتبي سيقوم بالتحقيق و بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن يخالف القانون سيحاسب داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لأن ذلك أيضًا محورًا مهمًا لتحقيقاتنا حسب قوله.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
12/02/2024 21:43:12
MENAFN12022024000117011021ID1107842871
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