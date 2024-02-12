اطلاق برنامج التدخلات العلاجية لخدمة أطفال الحضانات بالطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 12شباط ( بترا)-أطلق مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة والتابع لوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، برنامج (التدخلات الوقائية) المخصص لمرحلة الطفولة المبكرة في الحضانات والروضات الحكومية والخاصة في محافظة الطفيلة.
وقال مديرة المركز ، انتصار الخريسات إن الخطط والبرامج التي أعدها للعام الحالي تتضمن جملة من البرامج التي تخدم وتؤهل مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن المركز الذي أقيم بمكرمة ملكية سامية يعكف على توفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة الوظيفي والزيارات الميدانية.
بدورها بينت الأخصائية الإجتماعية/ المسؤولة عن إعداد البرنامج في المركز ، خولة الحوامدة أن برنامج التدخلات الوقائية يتضمن ثلاثة محاور وهي: التدخل المبكر ،و التكامل الحسي، الى جانب برنامج بيكس الخاص بأطفال التوحد والذي يعتبر طريقا للتواصل مع اطفال صعوبات النطق .
واضافت الحوامدة أن الهدف من هذه البرامج إجراء التدخلات الوقائية والتي تساهم فى استغلال نقاط القوة لدى الأطفال ذوي التأخر النمائي وصعوبات التعلم والعمل على تمكينها وتطويرها والحد من تطور الإعاقة كي لا تصبح عائقا في عملية الدمج لاحقاً.
وباشر فريق مكون من المركز ومديرية التربية ويضم، مسؤولة التعليم الدامج سوزان المسيعديين، ومسؤولة الحضانات لبنى الفراهيد والاخصائية الاجتماعية خولة الحوامدة، بالمسح الشامل لحصر اعداد الطلبة المستهدفين من هذه الخدمات، وتقييم الذين ينطبق عليهم البرنامج .
وأشارت الحوامدة إلى جملة من البرامج المتخصصة التي ستنفذ العام الحالي في المركز بدأ من برامج التوعية والتثقيف والإرشاد الأسري وتقديم خدمة الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة إلى جانب العمل على إدماجهم في المجتمع المحلي.
ولفتت إلى أن المركز يضم جناحا للتعلم والتدريب يتكون من 6 غرف صفية، ومكتب أخصائي اجتماعي لاستقبال الحالات وتقييمها، وغرفة حاسوب وغرفة للنشاطات، إضافة إلى تزويده بألواح شمسية لتوليد الكهرباء.
--( بترا)
س.م/أز/ ع ط
12/02/2024 21:36:30
MENAFN12022024000117011021ID1107842870
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