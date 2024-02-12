اطلاق برنامج التدخلات العلاجية لخدمة أطفال الحضانات بالطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 12شباط ( بترا)-أطلق مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة والتابع لوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، برنامج (التدخلات الوقائية) المخصص لمرحلة الطفولة المبكرة في الحضانات والروضات الحكومية والخاصة في محافظة الطفيلة.

وقال مديرة المركز ، انتصار الخريسات إن الخطط والبرامج التي أعدها للعام الحالي تتضمن جملة من البرامج التي تخدم وتؤهل مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن المركز الذي أقيم بمكرمة ملكية سامية يعكف على توفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة الوظيفي والزيارات الميدانية.

بدورها بينت الأخصائية الإجتماعية/ المسؤولة عن إعداد البرنامج في المركز ، خولة الحوامدة أن برنامج التدخلات الوقائية يتضمن ثلاثة محاور وهي: التدخل المبكر ،و التكامل الحسي، الى جانب برنامج بيكس الخاص بأطفال التوحد والذي يعتبر طريقا للتواصل مع اطفال صعوبات النطق .

واضافت الحوامدة أن الهدف من هذه البرامج إجراء التدخلات الوقائية والتي تساهم فى استغلال نقاط القوة لدى الأطفال ذوي التأخر النمائي وصعوبات التعلم والعمل على تمكينها وتطويرها والحد من تطور الإعاقة كي لا تصبح عائقا في عملية الدمج لاحقاً.

وباشر فريق مكون من المركز ومديرية التربية ويضم، مسؤولة التعليم الدامج سوزان المسيعديين، ومسؤولة الحضانات لبنى الفراهيد والاخصائية الاجتماعية خولة الحوامدة، بالمسح الشامل لحصر اعداد الطلبة المستهدفين من هذه الخدمات، وتقييم الذين ينطبق عليهم البرنامج .

وأشارت الحوامدة إلى جملة من البرامج المتخصصة التي ستنفذ العام الحالي في المركز بدأ من برامج التوعية والتثقيف والإرشاد الأسري وتقديم خدمة الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة إلى جانب العمل على إدماجهم في المجتمع المحلي.

ولفتت إلى أن المركز يضم جناحا للتعلم والتدريب يتكون من 6 غرف صفية، ومكتب أخصائي اجتماعي لاستقبال الحالات وتقييمها، وغرفة حاسوب وغرفة للنشاطات، إضافة إلى تزويده بألواح شمسية لتوليد الكهرباء.

--( بترا)

س.م/أز/ ع ط

12/02/2024 21:36:30