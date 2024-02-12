مؤتمر ميونخ للأمن: الهجرة الناجمة عن الحروب وظاهرة تغير المناخ تتصدران المخاوف الأمنية للعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغن، إن العالم في 2024 يتسم "بمسار منحدر في السياسة العالمية بما يشمل زيادة وتيرة التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي".

ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، أشار التقرير الأمني الجديد للمؤتمر الذي صدر، اليوم الاثنين، إلى أن مؤشر 2024 يشير إلى أن "الهجرة الناجمة عن الحروب وظاهرة تغير المناخ" تتصدران المخاوف الأمنية بما يتجاوز ما تشكله الحرب الأوكرانية.

وجاء تقرير مؤتمر ميونخ للأمن الجديد تحت عنوان "خسارة – خسارة" أو عبارة أخرى "الجميع خاسر" في ظل الوضع العالمي الراهن.

وكشف التقرير عن تزايد مخاطر حدوث صراع عسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بين الصين وتايوان.

--(بترا)

أ ن/أز / ع ط

12/02/2024 21:19:10