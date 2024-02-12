مؤتمر ميونخ للأمن: الهجرة الناجمة عن الحروب وظاهرة تغير المناخ تتصدران المخاوف الأمنية للعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسغن، إن العالم في 2024 يتسم "بمسار منحدر في السياسة العالمية بما يشمل زيادة وتيرة التوترات الجيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي".
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، أشار التقرير الأمني الجديد للمؤتمر الذي صدر، اليوم الاثنين، إلى أن مؤشر 2024 يشير إلى أن "الهجرة الناجمة عن الحروب وظاهرة تغير المناخ" تتصدران المخاوف الأمنية بما يتجاوز ما تشكله الحرب الأوكرانية.
وجاء تقرير مؤتمر ميونخ للأمن الجديد تحت عنوان "خسارة – خسارة" أو عبارة أخرى "الجميع خاسر" في ظل الوضع العالمي الراهن.
وكشف التقرير عن تزايد مخاطر حدوث صراع عسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بين الصين وتايوان.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
12/02/2024 21:19:10
MENAFN12022024000117011021ID1107842869
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