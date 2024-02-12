جوزيب بوريل: المجتمع الدولي ربما يحتاج لمراجعة مسألة تزويد إسرائيل بالأسلحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل.

واضاف أن مسألة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يعني كارثة إنسانية أكبر في غزة ويجب تفاديها.

وأشار بوريل، بحسب وكالة فرانس 24، الى أن هناك توافقا مع المفوض العام للأونروا على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تقدم مساعدات لملايين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة، وتوقفها يتسبب في كارثة.

وقال بوريل، إن توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص، كما أن دول أوروبية كثيرة لم توقف دعمها للأونروا، بل قررت تكثيف مساعداتها للوكالة.

وأشار إلى أنه ناقش مع المفوض العام للأونروا الحاجة الملحة لدعم عمل الوكالة في غزة وخارجها.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

12/02/2024 21:12:19