جوزيب بوريل: المجتمع الدولي ربما يحتاج لمراجعة مسألة تزويد إسرائيل بالأسلحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل.
واضاف أن مسألة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يعني كارثة إنسانية أكبر في غزة ويجب تفاديها.
وأشار بوريل، بحسب وكالة فرانس 24، الى أن هناك توافقا مع المفوض العام للأونروا على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تقدم مساعدات لملايين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة، وتوقفها يتسبب في كارثة.
وقال بوريل، إن توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص، كما أن دول أوروبية كثيرة لم توقف دعمها للأونروا، بل قررت تكثيف مساعداتها للوكالة.
وأشار إلى أنه ناقش مع المفوض العام للأونروا الحاجة الملحة لدعم عمل الوكالة في غزة وخارجها.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
12/02/2024 21:12:19
MENAFN12022024000117011021ID1107842868
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