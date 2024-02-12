Monday, 12 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لازاريني يحث وزراء التعاون الأوروبي مساعدة لاجيء فلسطين

2/12/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 شباط (بترا) قال مفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني اليوم الاثنين، إن التعليق المؤقت لأموال الوكالة من قبل 16 دولة سيؤثر على خدمات الأونروا المنقذة للحياة في غزة والمنطقة في ظل غياب مساهمة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وحث لازاريني وزراء التعاون التنموي بالاتحاد الأوروبي المشاركين في اجتماع لجنة المساعدة الإنمائية في بروكسل على الوقوف مع لاجئي فلسطين وتزويد الأونروا بالوسائل اللازمة لتقديم الخدمات الحيوية حتى يتم التوصل إلى حل سياسي.
وقال المفوض الاممي إن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وشريان الحياة لملايين اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مشددا على أن دعم الأونروا هو دعم الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية البشرية لواحدة من أكثر المجتمعات فقراً في الشرق الأوسط.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
12/02/2024 20:40:14

MENAFN12022024000117011021ID1107842867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث