لازاريني يحث وزراء التعاون الأوروبي مساعدة لاجيء فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 شباط (بترا) قال مفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني اليوم الاثنين، إن التعليق المؤقت لأموال الوكالة من قبل 16 دولة سيؤثر على خدمات الأونروا المنقذة للحياة في غزة والمنطقة في ظل غياب مساهمة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وحث لازاريني وزراء التعاون التنموي بالاتحاد الأوروبي المشاركين في اجتماع لجنة المساعدة الإنمائية في بروكسل على الوقوف مع لاجئي فلسطين وتزويد الأونروا بالوسائل اللازمة لتقديم الخدمات الحيوية حتى يتم التوصل إلى حل سياسي.
وقال المفوض الاممي إن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وشريان الحياة لملايين اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مشددا على أن دعم الأونروا هو دعم الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية البشرية لواحدة من أكثر المجتمعات فقراً في الشرق الأوسط.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
12/02/2024 20:40:14
MENAFN12022024000117011021ID1107842867
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