لازاريني يحث وزراء التعاون الأوروبي مساعدة لاجيء فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 شباط (بترا) قال مفوض عام وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني اليوم الاثنين، إن التعليق المؤقت لأموال الوكالة من قبل 16 دولة سيؤثر على خدمات الأونروا المنقذة للحياة في غزة والمنطقة في ظل غياب مساهمة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وحث لازاريني وزراء التعاون التنموي بالاتحاد الأوروبي المشاركين في اجتماع لجنة المساعدة الإنمائية في بروكسل على الوقوف مع لاجئي فلسطين وتزويد الأونروا بالوسائل اللازمة لتقديم الخدمات الحيوية حتى يتم التوصل إلى حل سياسي.

وقال المفوض الاممي إن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة وشريان الحياة لملايين اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة مشددا على أن دعم الأونروا هو دعم الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية البشرية لواحدة من أكثر المجتمعات فقراً في الشرق الأوسط.

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

12/02/2024 20:40:14