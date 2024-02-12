عجلون : سامتا الخيرية تحتفل باليوبيل الفضي والإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 12 شباط (بترا )- نظمت جمعية سامتا الخيرية بالتعاون مع مركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجه التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في عجلون اليوم الاثنين في قاعة المركز فعالية بمناسبة اليوبيل الفضي وذكرى الاسراء والمعراج.

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إن الاحتفال بمثل هذه المناسبات يعزز فينا قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للوصول إلى الانجاز والتطور والتحديث لرفعة الوطن وازدهاره مستعرضاً ابرز الانجازات التي حققها جلالة الملك عبد الله لمحافظة عجلون .

بدوره قال رئيس الجمعية سليم الصمادي، إن الجمعية تحتفل بالمناسبات الوطنية والدينية وتكريم ذوي الاعاقة لادخال الفرح والسرور في نفوسهم، مبينا أن الاحتفال يأتي بالتعاون مع المركز التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة عجلون.

واشتمل الحفل على كلمات عن اهمية الاحتفال بالمناسبتين، كما جرى توزيع الهدايا على طلاب المركز .

--(بترا)

ع.ف /أز/ ع ط

12/02/2024 20:38:46