إطلاق حملة زراعتي مسؤوليتي في منطقة حكما بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 شباط (بترا)- نظمت حملة "زراعتي مسؤوليتي" التي أطلقتها بلدية إربد الكبرى وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الاثنين، في منطقة حكما يوما لزراعة الأشجار في كافة الساحات والحدائق العامة والجزر الوسطية في المنطقة.

وقال رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة حكما إبراهيم بطاينة إن هذه المبادرة تهدف الى زيادة الرقعة الخضراء في مدينة إربد، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات المدنية والخاصة، مشيرا الى أن بلدية إربد الكبرى أبدت إستعدادها الكامل للتشاركية مع كافة الدوائر المعنية لإنجاح فعاليات الحملة وفي كل مناطق المحافظة.

من جهته أشار مدير مديرية الزراعة الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إلى أن إطلاق هذه الحملة جاء بالتزامن مع اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجاء بهدف تحقيق رؤية جلالته لزيادة الرقعة الخضراء، مشيراً إلى استمرار الوزارة بتشجيع كافة الأعمال المعنية بزراعة الأشجار.

يشار الى أن هذه الحملة تهدف الى زراعة مليون شجرة في محافظة إربد وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة ، وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع مدني.

(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

12/02/2024 20:36:46