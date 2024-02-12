إطلاق حملة زراعتي مسؤوليتي في منطقة حكما بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 شباط (بترا)- نظمت حملة "زراعتي مسؤوليتي" التي أطلقتها بلدية إربد الكبرى وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الاثنين، في منطقة حكما يوما لزراعة الأشجار في كافة الساحات والحدائق العامة والجزر الوسطية في المنطقة.
وقال رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية في منطقة حكما إبراهيم بطاينة إن هذه المبادرة تهدف الى زيادة الرقعة الخضراء في مدينة إربد، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات المدنية والخاصة، مشيرا الى أن بلدية إربد الكبرى أبدت إستعدادها الكامل للتشاركية مع كافة الدوائر المعنية لإنجاح فعاليات الحملة وفي كل مناطق المحافظة.
من جهته أشار مدير مديرية الزراعة الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إلى أن إطلاق هذه الحملة جاء بالتزامن مع اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجاء بهدف تحقيق رؤية جلالته لزيادة الرقعة الخضراء، مشيراً إلى استمرار الوزارة بتشجيع كافة الأعمال المعنية بزراعة الأشجار.
يشار الى أن هذه الحملة تهدف الى زراعة مليون شجرة في محافظة إربد وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة ، وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع مدني.
(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
12/02/2024 20:36:46
MENAFN12022024000117011021ID1107842865
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