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افتتاح دورة اصدقاء الشرطة بلواء المزار الشمالي

2/12/2024 2:36:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 12شباط(بترا)-افتتح مرتب الشرطة المجتمعية بمركز أمن المزار الشمالي اليوم الاثنين، دورة أصدقاء الأمن العام في مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين / الثقافة العسكرية والتي تستمر لخمسة أيام، بحضور 30 طالبا.
وقالت النقيب جيهان الجبالي إن الدورة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية واجبات الأمن العام والشرطة المجتمعية ودورهما في المجتمع، وتعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوعي العام بأهمية الأمن العام والشرطة المجتمعية وتعزيز الشراكة بينها وبين المجتمع.
وأضافت، أن الشرطة المجتمعية تعمل على تطبيق استراتيجيات مبتكرة والتواجد في المناطق المجتمعية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وحماية الأرواح والاعراض والممتلكات ومنع الجريمة قبل وقوعها والعمل على اكتشافها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
بدوره، عرض مندوب المعهد المروري النقيب خالد عبدالرحمن دور جهاز الأمن العام في ضبط حركة المرور وفرض القوانين المرورية لضمان سلامة السائقين والمشاة على الطرق، في ما عرض الملازم احمد الروسان من مرتب الشرطة المجتمعية على دور الشرطة المجتمعية في التركيز على التدخل المبكر في المشكلات الاجتماعية والوقاية من الجريمة من خلال برامج التوعية والتدريب والتوجيه لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
وتشمل الدورة برنامج محاضرات عن التوعية المرورية و آفة المخدرات والسلامة العامة والجرائم الإلكترونية.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
12/02/2024 20:31:34

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