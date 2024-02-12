افتتاح دورة اصدقاء الشرطة بلواء المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 12شباط(بترا)-افتتح مرتب الشرطة المجتمعية بمركز أمن المزار الشمالي اليوم الاثنين، دورة أصدقاء الأمن العام في مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين / الثقافة العسكرية والتي تستمر لخمسة أيام، بحضور 30 طالبا.
وقالت النقيب جيهان الجبالي إن الدورة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية واجبات الأمن العام والشرطة المجتمعية ودورهما في المجتمع، وتعكس الجهود المستمرة لتعزيز الوعي العام بأهمية الأمن العام والشرطة المجتمعية وتعزيز الشراكة بينها وبين المجتمع.
وأضافت، أن الشرطة المجتمعية تعمل على تطبيق استراتيجيات مبتكرة والتواجد في المناطق المجتمعية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وحماية الأرواح والاعراض والممتلكات ومنع الجريمة قبل وقوعها والعمل على اكتشافها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
بدوره، عرض مندوب المعهد المروري النقيب خالد عبدالرحمن دور جهاز الأمن العام في ضبط حركة المرور وفرض القوانين المرورية لضمان سلامة السائقين والمشاة على الطرق، في ما عرض الملازم احمد الروسان من مرتب الشرطة المجتمعية على دور الشرطة المجتمعية في التركيز على التدخل المبكر في المشكلات الاجتماعية والوقاية من الجريمة من خلال برامج التوعية والتدريب والتوجيه لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
وتشمل الدورة برنامج محاضرات عن التوعية المرورية و آفة المخدرات والسلامة العامة والجرائم الإلكترونية.
--(بترا)
س ع/أز/ ع ط
12/02/2024 20:31:34
MENAFN12022024000117011021ID1107842864
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