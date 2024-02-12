العضايلة: للطلبة الأردنيين الدارسين في مصر الأولوية والاهتمام

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 12 شباط ( بترا )-أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال زيارته للمبنى الجديد للملحقية الثقافية، اليوم الاثنين، الأولوية والاهتمام الذي يحظى بها الطلبة الأردنيون الدارسون في الجامعات المصرية ضمن الخدمات القنصلية والتعليمية، التي تقدّمها السفارة الأردنية بالقاهرة للجالية الأردنية في مصر.

وشدد العضايلة، خلال اطلاعه على الخدمات التي تقدّمها الملحقية الثقافية الأردنية للطلبة الأردنيين ومتابعة شؤونهم في مختلف المراحل الدراسية والجامعية في مصر، على اعتزازه بمستوى الطلبة الأردنيين الدارسين في مصر، والذين يتمتعون بسمعةٍ طيبةٍ تعكس صورة الشباب الأردني، مشيداً بالنقلة النوعية، التي حققتها الملحقية الثقافية في مبناها الجديد، والذي سهّل تقديم الخدمات الإرشادية للطلبة الأردنيين في مصر وللطلبة المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأردنية.

واستمع من الملحق الثقافي الدكتور عبدالله الحراحشة حول استقبال الملحقية الثقافية، في مقرها الذي انتقلت إليه في الأشهر الأخيرة، للطلبة الأردنيين من مختلف المستويات الجامعية، والبالغ عددهم 5154 طالباً وطالبة، وتقديم جميع التسهيلات لهم والمخاطبات اللازمة مع الجهات المصرية المعنية لإنجاز، ضمن نظام إنجاز المعاملات المعتمد بأسرع وقت تتبعه الملحقية.

وضمن أهداف تشجيع التبادل الثقافي، أشار العضايلة إلى الجهود المبذولة من السفارة الأردنية، في القسم القنصلي والملحقية الثقافية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الوزارات والجهات الرسمية والأكاديمية الأردنية، لتعزيز استقطاب الطلبة المصريين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية، في سبيل الإسهام في تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وما أثمرت عنه من ارتفاع عدد الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأردنية إلى أرقام تحقق الأهداف المنشودة في التبادل الثقافي بين البلدين.

وفي سياق الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة الأردنيين، قامت الملحقية الثقافية خلال الفترة الأخيرة بتطوير منظومة العمل لديها وبما ينعكس على استقبال المعاملات من مراجعيها، سواء من الطلبة الأردنيين أو المصريين، وسرعة إنجازها، إلى جانب عملها لنظام التوثيق والأرشفة.

وأثنى السفير العضايلة، في هذا الإطار، على مستوى الخدمات التي تقدمها كوادر الملحقية الثقافية ومتابعة الملحق الثقافي لشؤون الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية، بما في ذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، والمشاركة في الفعاليات التي تخص الطلبة الأردنيين وتنظيم زيارات لهم في جامعاتهم، وبما يتفق مع نهج الاهتمام والمتابعة الذي توليه الحكومة الأردنية للمواطنين الأردنيين في الخارج، لا سيما فئة الطلبة وما يحتاجونه من تسهيلات ومتابعة تمكّنهم من اتمام دراستهم وأن يمثلوا الأردن خير تمثيل، وبما يتفق مع اللوائح والتعليمات والالتزام بالقوانين والأنظمة المتبعة في جمهورية مصر العربية.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

12/02/2024 20:25:07