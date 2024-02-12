جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشأن غزة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 شباط (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الشرق الاوسط، مخصصة للوضع في غزة ورفح.

وستعقد الجلسة التي طلبتها الجزائر، وهي العضو العربي في المجلس، عند منتصف الليل، بعد انتهاء المجلس من مشاورات مغلقة بشأن الكونغو.

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

12/02/2024 20:19:04