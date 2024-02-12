جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشأن غزة اليوم

جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشأن غزة اليوم
التاريخ
2/12/2024 2:36:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 شباط (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الشرق الاوسط، مخصصة للوضع في غزة ورفح.
وستعقد الجلسة التي طلبتها الجزائر، وهي العضو العربي في المجلس، عند منتصف الليل، بعد انتهاء المجلس من مشاورات مغلقة بشأن الكونغو.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
12/02/2024 20:19:04
MENAFN12022024000117011021ID1107842861
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