جلسة حول الاثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 شباط(بترا)-نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، جلسة حول حول الاثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لعام 2023.

وقال مفوض عام المجلس جمال الشمالية إن المجلس انطلاقا من ولايته بمراقبة اوضاع حقوق الإنسان في المملكة يقوم بدراسة الاثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية على واقع حرية التعبير والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بهدف الخروج بتوصيات تشكل قواسم مشتركة لآراء الجهات ذات العلاقة لعرضها على الجهات التشريعية .

واعلن عن التوجه لفتح فرعين للمركز، واحد في إقليم الشمال، والأخر في إقليم الجنوب، ليشكلان نقطة تواصل فعال مع المهتمين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن عقد مثل هذه الجلسات سيستمر في اكثر من موقع وسيستهدف الجهات ذات العلاقة بقانون الجرائم الإلكترونية من قضاة وحقوقيين وصحفيين اضافة الى جهات إنفاذ القانون والضابطة العدلية للخروج بتوصيات بناءة لمعالجة اي اختلالات تظهر اثناء التطبيق للقانون كونه من القوانين الجدلية وذات المساس بحقوق الإنسان، اضافة الى ارتباطه بالحريات العامة التي كفلها الدستور.

واكد الشمايلة انه لا يوجد قانون يرضي جميع الاطراف والفئات لكن المركز يجتهد بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه خلال زيارته المركز لمتابعة الاثر التشريعي لتطبيق القانون وصولا لمخرجات لجهة تجويده مستقبلا.

وعرضت مفوض الحماية بالوكالة بالمركز الدكتورة نهلا المومني ومدير الحقوق والسياسية بالمركز الدكتور سيف الجنيدي لأبرز مواد القانون، وتطبيقاته.

واشارا إلى ان القانون السابق المعمول به منذ عام 2010 احتاج لتعديلات تتناسب وطبيعة التطور التكنولوجي من وجهة نظر المشرع وتدفق المحتوى الرقمي بما يحمله من سلبيات وايجابيات والتي كانت من ابرز مبررات صدور القانون الجديد لحماية الاشخاص والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية من الإساءات الشخصية بعيدا عن النقد البناء.

وتمحورت مداخلات المشاركات من حقوقيين وصحفيين وشباب حول ضرورة الابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة التي تحتمل اكثر ممن تفسير مما يجعلها تتداخل ما بين حرية التعبير وخطاب الكراهية بالاضافة الى مراعاة الوضع الاقتصادي للشريحة الاوسع من السكان وتخفيض العقوبة سواء الغرامة المالية او الحبس.

--(بترا)

س ع/أز/ ع ط

12/02/2024 20:18:06