حوارية حول الإسعافات الأولية في مركز شابات كفرسوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 شباط (بترا) نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد في مدرسة كفرسوم الأساسية اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول "الإسعافات الأولية"، وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية/ قسم الدفاع المدني، وبحضور 42 مشاركة ضمن الفئة العمرية من (12-15 عاما).
وتحدثت خلال الجلسة الملازم ثاني عهد الطوالبة عن مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها، ودور المسعف عند حدوث الإصابة، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية لدى المصاب، و محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، و التنفس الإصطناعي.
و أشتملت الجلسة على تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر والتنفس الإصطناعي.
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
12/02/2024 20:13:41
MENAFN12022024000117011021ID1107842859
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