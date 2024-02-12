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حوارية حول الإسعافات الأولية في مركز شابات كفرسوم

2/12/2024 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 12 شباط (بترا) نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد في مدرسة كفرسوم الأساسية اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول "الإسعافات الأولية"، وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية/ قسم الدفاع المدني، وبحضور 42 مشاركة ضمن الفئة العمرية من (12-15 عاما).
وتحدثت خلال الجلسة الملازم ثاني عهد الطوالبة عن مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها، ودور المسعف عند حدوث الإصابة، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية لدى المصاب، و محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، و التنفس الإصطناعي.
و أشتملت الجلسة على تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر والتنفس الإصطناعي.
--(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
12/02/2024 20:13:41

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