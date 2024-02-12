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40 طالبا من اليرموك ينهون برنامجا تدريبا لحجوزات الطيران جاليليو

2/12/2024 2:36:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 12 شباط (بترا) - أنهى 40 طالبا من كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا عمليا لحجوزات الطيران "جاليليو" ، وذلك بالتعاون مع الملكية الأردنية .
وقال عميد الكلية الدكتور أكرم رواشدة، إن هذا البرنامج التدريبي يمثل ثمرة التعاون بين الملكية الأردنية وجامعة اليرموك لتحقيق الفائدة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة قسم الإدارة السياحية فيما يلبي متطلبات سوق العمل وتسليح طلبة الكلية بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل في القطاع السياحي المحلي والعالمي بعد تخرجهم.
وأكد الرواشدة أن الكلية تسعى دائما لتوفير أفضل البرامج والوسائل المتعلقة بتأهيل وتدريب الطلبة للعمل مباشرة في شركات السياحة والسفر وشركات الطيران بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، لضمان كفاءة خريجيها ودخولهم سوق العمل المحلي والعالمي.
--(بترا)
ا.ح/أز / ع ط
12/02/2024 20:12:54

MENAFN12022024000117011021ID1107842858

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