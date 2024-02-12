40 طالبا من اليرموك ينهون برنامجا تدريبا لحجوزات الطيران جاليليو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 شباط (بترا) - أنهى 40 طالبا من كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا عمليا لحجوزات الطيران "جاليليو" ، وذلك بالتعاون مع الملكية الأردنية .
وقال عميد الكلية الدكتور أكرم رواشدة، إن هذا البرنامج التدريبي يمثل ثمرة التعاون بين الملكية الأردنية وجامعة اليرموك لتحقيق الفائدة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة قسم الإدارة السياحية فيما يلبي متطلبات سوق العمل وتسليح طلبة الكلية بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل في القطاع السياحي المحلي والعالمي بعد تخرجهم.
وأكد الرواشدة أن الكلية تسعى دائما لتوفير أفضل البرامج والوسائل المتعلقة بتأهيل وتدريب الطلبة للعمل مباشرة في شركات السياحة والسفر وشركات الطيران بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال، لضمان كفاءة خريجيها ودخولهم سوق العمل المحلي والعالمي.
--(بترا)
ا.ح/أز / ع ط
12/02/2024 20:12:54
MENAFN12022024000117011021ID1107842858
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