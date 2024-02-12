وزير الشباب يشارك بجلسة وزارية عربية بقمة الحكومات في دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
دبي 12 شباط (بترا) - أكد وزير الشباب محمد فارس النابلسي، أهمية الجلسات النقاشية الشبابية التي شهدها الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 .
جاء ذلك خلال مشاركة النابلسي في جلسة وزارية بعنوان "رؤية مشتركة.. هدف مشترك" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي اليوم الاثنين وتستمر حتى الاربعاء المقبل، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة 25 دولة من ضمنها الأردن، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية و120 وفداً حكومياً، بحضور حوالي 4 آلاف مشارك.
واوضح النابلسي أن مشاركة الشباب من مختلف الدول العربية شكلت فرصة مواتية لمناقشة التطورات وفتحت آفاقاً مهمة لبحث التحديات وبلورة النظرة الشبابية تجاهها.
ووصف الجلسات النقاشية بأنها قدمت نموذجاً من الشباب العربي الرائد وشكلت تحفيزا للمشاركين على المزيد من الإبداع والابتكار، مؤكداً إيمان المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية في طاقات وقدرات الشباب العربي وبضرورة مشاركة الشباب في وضع الخطط والاستراتيجيات بفعالية.
وأوضح أن المكتب يعمل على تحقيق رؤية عربية مشتركة هدفها دعم الشباب واستثمار طاقات، مؤكدا أهمية تعزيز مشاركة الشباب في التنمية على مستوى العالم العربي، وتمسكهم بمكونات المجتمع وقيمه، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.
وخلال نفس الاجتماع أكدت نجود سرحان نائب المدير التنفيذي في إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد، أن المؤسسة تحرص على تمكين الشباب الأردني وعلى تقديم المبادرات والبرامج للشباب باللغتين العربية والإنجليزية بهدف توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم.
وبحثت الجلسة الوزارية الشبابية الموسّعة، التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية قضايا جوهرية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة برؤية الحضور حول أثر القيم العربية على العمل الشبابي، وتصورهم لدور مؤسساتهم في التكامل مع هذه الرؤية، ورسالة صناع القرار للشباب العربي المتواجد في البرنامج.
وعقدت فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، و20 من صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ و32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.
--(بترا)
ف ش/أز / ع ط
12/02/2024 20:09:03
MENAFN12022024000117011021ID1107842857
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