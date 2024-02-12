وزير الشباب يشارك بجلسة وزارية عربية بقمة الحكومات في دبي

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 12 شباط (بترا) - أكد وزير الشباب محمد فارس النابلسي، أهمية الجلسات النقاشية الشبابية التي شهدها الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 .

جاء ذلك خلال مشاركة النابلسي في جلسة وزارية بعنوان "رؤية مشتركة.. هدف مشترك" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي اليوم الاثنين وتستمر حتى الاربعاء المقبل، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة 25 دولة من ضمنها الأردن، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية و120 وفداً حكومياً، بحضور حوالي 4 آلاف مشارك.

واوضح النابلسي أن مشاركة الشباب من مختلف الدول العربية شكلت فرصة مواتية لمناقشة التطورات وفتحت آفاقاً مهمة لبحث التحديات وبلورة النظرة الشبابية تجاهها.

ووصف الجلسات النقاشية بأنها قدمت نموذجاً من الشباب العربي الرائد وشكلت تحفيزا للمشاركين على المزيد من الإبداع والابتكار، مؤكداً إيمان المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية في طاقات وقدرات الشباب العربي وبضرورة مشاركة الشباب في وضع الخطط والاستراتيجيات بفعالية.

وأوضح أن المكتب يعمل على تحقيق رؤية عربية مشتركة هدفها دعم الشباب واستثمار طاقات، مؤكدا أهمية تعزيز مشاركة الشباب في التنمية على مستوى العالم العربي، وتمسكهم بمكونات المجتمع وقيمه، المرتبطة بالهوية واللغة والتراث الثقافي.

وخلال نفس الاجتماع أكدت نجود سرحان نائب المدير التنفيذي في إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد، أن المؤسسة تحرص على تمكين الشباب الأردني وعلى تقديم المبادرات والبرامج للشباب باللغتين العربية والإنجليزية بهدف توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم.

وبحثت الجلسة الوزارية الشبابية الموسّعة، التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية قضايا جوهرية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة برؤية الحضور حول أثر القيم العربية على العمل الشبابي، وتصورهم لدور مؤسساتهم في التكامل مع هذه الرؤية، ورسالة صناع القرار للشباب العربي المتواجد في البرنامج.

وعقدت فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، و20 من صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي؛ و32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

--(بترا)

ف ش/أز / ع ط

12/02/2024 20:09:03