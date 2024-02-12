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المجلس الاستشاري لدبلوم إعداد المعلمين باليرموك يعقد جلسته الأولى

2/12/2024 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 12 شباط (بترا)- أكد رئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد أهمية برنامج إعداد المعلمين، كونه يتماشى واهتمام الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بتطوير المنظومة التعليمية وتمكين فئة المعلمين .
ولفت خلال ترأسه الجلسة الأولى للمجلس الاستشاري لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين اليوم الإثنين، في كلية العلوم التربوية ، إلى ضرورة استقطاب الطلبة الدوليين إلى البرنامج، بما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي .
وقدم عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين عرضا، بين فيه التطور الذي تحقق في البرنامج على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى تطور الدبلوم من حيث التخصصات التي يضمها، والمسارات التي يدرس فيها المعلمون الطلبة من المبتعثين وعلى نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى التطور في أعداد المعلمين الطلبة.
من جانبها، قدمت قائد ضبط الجودة والاعتماد في برنامج الدبلوم الدكتورة رشا الحوراني، عرضا لأدوات ضمان الجودة في البرنامج، من حيث المواءمة في مساقات الدبلوم بين الاعتماد المحلي ومعايير المعلمين ومعايير الاعتماد العالمي في برامج إعداد المعلمين CAEP، إضافة إلى تحليل نتائج التقييم للطلبة في مساقات الدبلوم.
وتخلل الجلسة الاستماع إلى اقتراحات التطوير من أعضاء المجلس، وكتابة الإجراءات العملية لتطبيقها، سعيا للتغلب على التحديات وفرص التطوير التي كشفها تحليل الأداء في النماذج المختلفة.
--(بترا)
ا.ح/أز / ع ط
12/02/2024 20:03:40

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