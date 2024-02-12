المجلس الاستشاري لدبلوم إعداد المعلمين باليرموك يعقد جلسته الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 12 شباط (بترا)- أكد رئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد أهمية برنامج إعداد المعلمين، كونه يتماشى واهتمام الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بتطوير المنظومة التعليمية وتمكين فئة المعلمين .
ولفت خلال ترأسه الجلسة الأولى للمجلس الاستشاري لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين اليوم الإثنين، في كلية العلوم التربوية ، إلى ضرورة استقطاب الطلبة الدوليين إلى البرنامج، بما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي .
وقدم عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين عرضا، بين فيه التطور الذي تحقق في البرنامج على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى تطور الدبلوم من حيث التخصصات التي يضمها، والمسارات التي يدرس فيها المعلمون الطلبة من المبتعثين وعلى نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى التطور في أعداد المعلمين الطلبة.
من جانبها، قدمت قائد ضبط الجودة والاعتماد في برنامج الدبلوم الدكتورة رشا الحوراني، عرضا لأدوات ضمان الجودة في البرنامج، من حيث المواءمة في مساقات الدبلوم بين الاعتماد المحلي ومعايير المعلمين ومعايير الاعتماد العالمي في برامج إعداد المعلمين CAEP، إضافة إلى تحليل نتائج التقييم للطلبة في مساقات الدبلوم.
وتخلل الجلسة الاستماع إلى اقتراحات التطوير من أعضاء المجلس، وكتابة الإجراءات العملية لتطبيقها، سعيا للتغلب على التحديات وفرص التطوير التي كشفها تحليل الأداء في النماذج المختلفة.
--(بترا)
ا.ح/أز / ع ط
12/02/2024 20:03:40
MENAFN12022024000117011021ID1107842856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.