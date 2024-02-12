جامعة الزرقاء تحصل على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 12شباط(بترا)-حصلت جامعة الزرقاء على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية، ومقرها الرئيسي في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية.
وسلم رئيس مهندسي جمعية الطاقة في الشرق الأوسط وفرع الأردن المهندس سامر الزوايدة شهادة العضوية لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود ابو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ،بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم والدكتورة غيداء ابو رمان ومديرة مركز أبحاث الطاقة المهندسة اريج العبادي.
وتأتي أهمية العضوية لتزويد الطلبة بمستجدات الطاقة والتنمية المستدامة ومواضيعها المتنوعة ومواكبة متطلبات عصر الطاقة الحديث ومشاركاتهم في المؤتمرات المحلية والعالمية التي تنظمها جمعية مهندسي الطاقة العالمية.
وأكد الرمحي أن هذه العضوية تهدف للإطلاع على أهم التطورات في حقل الطاقة المتجددة والمساهمة في صياغة ووضع الخطط والبرامج الشاملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والمساعدة لتقديم خدمات التدريب والاستشارات المشتركة، وخدمة المجتمع وتنسيق الزيارات العلمية للطلبة خارج الجامعة.
--(بترا)
ع ض/أز / ع ط
12/02/2024 19:58:40
MENAFN12022024000117011021ID1107842855
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