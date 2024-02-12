جامعة الزرقاء تحصل على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 12شباط(بترا)-حصلت جامعة الزرقاء على عضوية جمعية مهندسي الطاقة العالمية، ومقرها الرئيسي في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية.

وسلم رئيس مهندسي جمعية الطاقة في الشرق الأوسط وفرع الأردن المهندس سامر الزوايدة شهادة العضوية لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود ابو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ،بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور تيسير غانم والدكتورة غيداء ابو رمان ومديرة مركز أبحاث الطاقة المهندسة اريج العبادي.

وتأتي أهمية العضوية لتزويد الطلبة بمستجدات الطاقة والتنمية المستدامة ومواضيعها المتنوعة ومواكبة متطلبات عصر الطاقة الحديث ومشاركاتهم في المؤتمرات المحلية والعالمية التي تنظمها جمعية مهندسي الطاقة العالمية.

وأكد الرمحي أن هذه العضوية تهدف للإطلاع على أهم التطورات في حقل الطاقة المتجددة والمساهمة في صياغة ووضع الخطط والبرامج الشاملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والمساعدة لتقديم خدمات التدريب والاستشارات المشتركة، وخدمة المجتمع وتنسيق الزيارات العلمية للطلبة خارج الجامعة.

--(بترا)

ع ض/أز / ع ط

12/02/2024 19:58:40