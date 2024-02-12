وزيرة التنمية: نعمل على مراجعة ما جرى إنجازه بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتحديثها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) - أكدت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، أنه انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بربط الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، فان فريق الوزارة وبالتعاون مع الشركاء يعمل على مراجعة ما جرى إنجازه في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتحديثها.

جاء ذلك خلال افتتاح، أعمال الجلسة الخاصة بمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، اليوم الإثنين، في عمان ، بحضور وزير الصحــة الدكتور فراس الهواري ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ، ورؤساء الفرق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وممثلي الوزارات والجهات الشريكة.

وقالت إنه لا بد من مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، بما يتواءم مع الممارسات العالمية الفضلى، والتوجه نحو أفضل البرامج التي ترتكز على تسريع النمو من خلال إطلاق العنان الكامل للإمكانيات الاقتصادية للأردن وتحسين جودة الحياة لكافة المواطنين.

وشددت على أهمية الاجتماع في تناول ارتباط الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية ومساهمة ذلك في تعزيز السياسات الاجتماعية والنمو الاقتصادي والاستجابة الأفضل للأزمات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض، نماذج وتجارب في الحماية الاجتماعية القائمة على منهج دورة الحياة، وأهم البرامج على المستوى الدولي.

--(بترا)

ح ظ/أز/ ع ط

12/02/2024 19:56:53