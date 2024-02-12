جماهير غفيرة تشارك في الاحتفال الرسمي بنجوم المنتخب الوطني في ستاد عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- امتلأت مدرجات ستاد عمان الدولي بحضور جماهيري غفير، قبيل بدء الاحتفال الاستقبال الرسمي لنجوم المنتخب الوطني الذي يقيمه اتحاد كرة القدم تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وشهد ستاد عمان فعاليات فنية عدة احتفالا بالمنتخب الوطني، شارك في جانب منها موسيقات القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.

وكان نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين، استقبل في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، لدى وصولها أرض الوطن بعد الانجاز التاريخي الذي تحقق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

--(بترا)

ض ع/أز / ع ط

12/02/2024 19:38:56