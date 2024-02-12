الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع وصول البعثات الإنسانية الى السكان بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 شباط (بترا)- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 87 مهمة لتقديم مساعدات وإجراء تقييمات لمناطق في قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي، إن الشركاء في المجال الإنساني خططوا منذ بداية العام للقيام بـ 77 مهمة شمال وادي غزة، سهّلت سلطات الاحتلال 15 مهمة ثلاث منها بشكل جزئي، وأعاقت 14، ومنعت 39 مهمة من الوصول، بينما أجلت وكالات المنظمة الأممية 9 مهام.
وأضافت أنه كان خلال الفترة نفسها 189 مهمة مخططة إلى مناطق جنوب وادي غزة، جرى تسهيل 109 حالات اثنتان منها بشكل جزئي، و18 مهمة جرى تسهيلها في البداية لكن بعد ذلك تم إعاقتها، ومنعت 48 مهمة من الوصول، وأجلت 14 داخليًا.
وشملت البعثات الميسرة في المقام الأول توزيع الأغذية، في حين ظل منع وصول البعثات لدعم المستشفيات والمرافق الحيوية التي توفر خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي من بين تلك البعثات التي جرى حرمانها بأغلبية ساحقة.
-- (بترا)
م د/ ن ح / ع ط
12/02/2024 19:36:53
MENAFN12022024000117011021ID1107842852
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