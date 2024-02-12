الأمم المتحدة: الاحتلال يمنع وصول البعثات الإنسانية الى السكان بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 12 شباط (بترا)- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 87 مهمة لتقديم مساعدات وإجراء تقييمات لمناطق في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي، إن الشركاء في المجال الإنساني خططوا منذ بداية العام للقيام بـ 77 مهمة شمال وادي غزة، سهّلت سلطات الاحتلال 15 مهمة ثلاث منها بشكل جزئي، وأعاقت 14، ومنعت 39 مهمة من الوصول، بينما أجلت وكالات المنظمة الأممية 9 مهام.

وأضافت أنه كان خلال الفترة نفسها 189 مهمة مخططة إلى مناطق جنوب وادي غزة، جرى تسهيل 109 حالات اثنتان منها بشكل جزئي، و18 مهمة جرى تسهيلها في البداية لكن بعد ذلك تم إعاقتها، ومنعت 48 مهمة من الوصول، وأجلت 14 داخليًا.

وشملت البعثات الميسرة في المقام الأول توزيع الأغذية، في حين ظل منع وصول البعثات لدعم المستشفيات والمرافق الحيوية التي توفر خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي من بين تلك البعثات التي جرى حرمانها بأغلبية ساحقة.

-- (بترا)

م د/ ن ح / ع ط

12/02/2024 19:36:53