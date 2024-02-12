ورشة تعريف بمبادرة الشراكة الأورو متوسطية في البحث والابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا) أمين الرواشدة- نظم صندوق البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة تعريفية للباحثين الأردنيين بعنوان:"بريما 2024: نحو شراكة وتعاون أورو متوسطي فاعل في البحث العلمي والابتكار".
وهدفت الورشة إلى تعريف الباحثين بالدورة البحثية التي أطلقتها مبادرة الشراكة الأورو-متوسطية في البحث والابتكار "بريما" للعام 2024، وتعريف الباحثين بأفضل السبل لبناء شراكات لتقديم مقترحات بحثية مع باحثين في دول حوض المتوسط، إذ يشترط "بريما" ألا يقل عدد الدول المشاركة في المشروع البحثي المقدم عن ثلاث دول.
وقال أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي خلال رعايته الورشة، إن الوزارة تسعى لتوظيف البحث العلمي لإيجاد حلول لتحديات ومعيقات تواجه جهود المؤسسات الوطنية للوصول للتنمية والاستدامة المنشودة، خاصة في قطاعات المياه والغذاء، ونُظُم وتكنولوجيا الزراعة.
وأضاف أن هذه القطاعات تُشَكِل أساساً لأولويات البحث المطروحة من مؤسسة بريما، من خلال برنامج الشراكة الأورو-متوسطية في البحث والابتكار.
وأكد أهمية أن يكون الدعم الموجه للبحث العلمي، نحو مشاريع تسهم مخرجاتها بدعم الأولويات والاحتياجات الوطنية، وتوجِد حلول عملية لمشكلات تواجهها المؤسسات، بما يؤدي لتحسين أدائها.
من جهته أشار مدير صندوق البحث العلمي الدكتور وسيم الهلسة، إلى أهمية الورشة لتمكين الباحثين الأردنيين في الحصول على الدعم وتعزيز لمشاركتهم في البرنامج.
وبين أن هذه الورشة جزء من دور الصندوق في بناء قدرات الباحثين الأردنيين، وتعزيز الشراكات في مجال البحث العلمي والابتكار مع المؤسسات الدولية.
بدوره، استعرض أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط "بريما"، ودعم البرنامج لمشاريعَ البحثِ العلمي في الدولِ الأعضاءِ من شمالِ وجنوبِ حوضِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ مع الاتحاد الأوروبي في مجالاتِ المياه، والغذاءِ، والأنظمة الزراعية
وقال إن الأمانة العامةُ للمجلس الأعلى للعلومِ والتكنولوجيا، شريك ضمنَ ائتلافٍ من 19 دولةً من ضمنها الأردنِ، بإعدادِ مقترحِ برنامجٍ إقليمي يركّزُ على تطويرِ وتطبيقِ بحوثٍ علميةٍ مشتركة لإيجادِ حلولٍ إبداعيةٍ للتحدياتِ المتعلقةِ بالإنتاجِ الغذائي المستدامِ، وتوفيرِ المياهِ في منطقةِ حوضِ المتوسطِ، بموازنةٍ تصلُ إلى نحو 500 مليون يورو للأعوام 2018 و2024.
وأشار الرفاعي إلى حصول الأردن، من خلالِ باحثيهِ المشاركينَ في 21 مشروعاً بحثياً تشاركياً على نحو 4 ملايين يورو، بين عامي 2018 و 2022، إلى الدعم المالي المقدم من المجلسَ الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لأربعةَ مشاريعَ للدورةِ البحثيةِ للعام 2018 بقيمة 100 ألف دينار ودعم المجلس حالياً لثلاثةَ مشاريعَ عن الدورةِ البحثيةِ السابقةِ 2023.
من جهته أشار نائب مدير أمانة سر مؤسسة "بريما" الممثل لدول جنوب حوض المتوسط ،عمر عماوي، إلى تقديم تقديم 320 مليون يورو لدعم 239 مشروعا خلال الأعوام 2018 و2023 ضمن برنامج دعم البحوث المشتركة بريما.
وقال إن استفادة الأردن تحت مظلة البرنامج في مسار الدعم الكلي للبحوث من الاتحاد الأوروبي بلغت 4.8 مليون يورو لـ18 مشروعاً، بينما دعم صندوق دعم البحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 11 مشروعاً بقيمة دعم بلغت 900 ألف يورو في مسار التمويل المشترك بين الدول.
وقدم مسؤول قطاع الغذاء في مؤسسة بريما، الدكتور محمد وجيه، الأولويات المحددة للعام (2024) لتقديم مقترحات البحوث ضمنها، عرض للنصائح الواجب التنبه لها عند تعبئة طلب مقترح المشروع الأساسي الذي يقدم عبر الموقع الالكتروني لبرنامج بريما.
فيما استعرضت منسقة المشروع في صندوق دعم البحث العلمي سمر وريكات تعليمات دعم البحث العلمي وآلية الاستفادة من دعم البحوث ضمن هذا البرنامج، إذ تقدم الطلبات على مرحلتين، ووفقاً لمواعيد تقديم الطلبات الرئيسة لمؤسسة بريما.
بينما عرضت منسقة المشروع في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رشا الصمادي، تعليمات دعم المشاريع البحثية في المجلس، وضرورة إعداد موازنات المشروع بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة المالية النافذة وأسس دعم المشاريع البحثية في المجلس.
وأشارت إلى الالتزام بإرسال طلب الحصول على الدعم إلى المجلس الأعلى خاصة للمسار الأول (التمويل الكلي للمشروع من بريما)، أو المسار الثاني (التمويل المشترك للبحوث بين الدول) إذ خصص المجلس الأعلى 300 ألف دينار سنويا لدعم البرنامج.
--(بترا)
أ ر/ن ح/ ع ط
12/02/2024 19:07:48
MENAFN12022024000117011021ID1107842850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.