ورشة تعريف بمبادرة الشراكة الأورو متوسطية في البحث والابتكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) أمين الرواشدة- نظم صندوق البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة تعريفية للباحثين الأردنيين بعنوان:"بريما 2024: نحو شراكة وتعاون أورو متوسطي فاعل في البحث العلمي والابتكار".

وهدفت الورشة إلى تعريف الباحثين بالدورة البحثية التي أطلقتها مبادرة الشراكة الأورو-متوسطية في البحث والابتكار "بريما" للعام 2024، وتعريف الباحثين بأفضل السبل لبناء شراكات لتقديم مقترحات بحثية مع باحثين في دول حوض المتوسط، إذ يشترط "بريما" ألا يقل عدد الدول المشاركة في المشروع البحثي المقدم عن ثلاث دول.

وقال أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي خلال رعايته الورشة، إن الوزارة تسعى لتوظيف البحث العلمي لإيجاد حلول لتحديات ومعيقات تواجه جهود المؤسسات الوطنية للوصول للتنمية والاستدامة المنشودة، خاصة في قطاعات المياه والغذاء، ونُظُم وتكنولوجيا الزراعة.

وأضاف أن هذه القطاعات تُشَكِل أساساً لأولويات البحث المطروحة من مؤسسة بريما، من خلال برنامج الشراكة الأورو-متوسطية في البحث والابتكار.

وأكد أهمية أن يكون الدعم الموجه للبحث العلمي، نحو مشاريع تسهم مخرجاتها بدعم الأولويات والاحتياجات الوطنية، وتوجِد حلول عملية لمشكلات تواجهها المؤسسات، بما يؤدي لتحسين أدائها.

من جهته أشار مدير صندوق البحث العلمي الدكتور وسيم الهلسة، إلى أهمية الورشة لتمكين الباحثين الأردنيين في الحصول على الدعم وتعزيز لمشاركتهم في البرنامج.

وبين أن هذه الورشة جزء من دور الصندوق في بناء قدرات الباحثين الأردنيين، وتعزيز الشراكات في مجال البحث العلمي والابتكار مع المؤسسات الدولية.

بدوره، استعرض أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط "بريما"، ودعم البرنامج لمشاريعَ البحثِ العلمي في الدولِ الأعضاءِ من شمالِ وجنوبِ حوضِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ مع الاتحاد الأوروبي في مجالاتِ المياه، والغذاءِ، والأنظمة الزراعية

وقال إن الأمانة العامةُ للمجلس الأعلى للعلومِ والتكنولوجيا، شريك ضمنَ ائتلافٍ من 19 دولةً من ضمنها الأردنِ، بإعدادِ مقترحِ برنامجٍ إقليمي يركّزُ على تطويرِ وتطبيقِ بحوثٍ علميةٍ مشتركة لإيجادِ حلولٍ إبداعيةٍ للتحدياتِ المتعلقةِ بالإنتاجِ الغذائي المستدامِ، وتوفيرِ المياهِ في منطقةِ حوضِ المتوسطِ، بموازنةٍ تصلُ إلى نحو 500 مليون يورو للأعوام 2018 و2024.

وأشار الرفاعي إلى حصول الأردن، من خلالِ باحثيهِ المشاركينَ في 21 مشروعاً بحثياً تشاركياً على نحو 4 ملايين يورو، بين عامي 2018 و 2022، إلى الدعم المالي المقدم من المجلسَ الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لأربعةَ مشاريعَ للدورةِ البحثيةِ للعام 2018 بقيمة 100 ألف دينار ودعم المجلس حالياً لثلاثةَ مشاريعَ عن الدورةِ البحثيةِ السابقةِ 2023.

من جهته أشار نائب مدير أمانة سر مؤسسة "بريما" الممثل لدول جنوب حوض المتوسط ،عمر عماوي، إلى تقديم تقديم 320 مليون يورو لدعم 239 مشروعا خلال الأعوام 2018 و2023 ضمن برنامج دعم البحوث المشتركة بريما.

وقال إن استفادة الأردن تحت مظلة البرنامج في مسار الدعم الكلي للبحوث من الاتحاد الأوروبي بلغت 4.8 مليون يورو لـ18 مشروعاً، بينما دعم صندوق دعم البحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 11 مشروعاً بقيمة دعم بلغت 900 ألف يورو في مسار التمويل المشترك بين الدول.

وقدم مسؤول قطاع الغذاء في مؤسسة بريما، الدكتور محمد وجيه، الأولويات المحددة للعام (2024) لتقديم مقترحات البحوث ضمنها، عرض للنصائح الواجب التنبه لها عند تعبئة طلب مقترح المشروع الأساسي الذي يقدم عبر الموقع الالكتروني لبرنامج بريما.

فيما استعرضت منسقة المشروع في صندوق دعم البحث العلمي سمر وريكات تعليمات دعم البحث العلمي وآلية الاستفادة من دعم البحوث ضمن هذا البرنامج، إذ تقدم الطلبات على مرحلتين، ووفقاً لمواعيد تقديم الطلبات الرئيسة لمؤسسة بريما.

بينما عرضت منسقة المشروع في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رشا الصمادي، تعليمات دعم المشاريع البحثية في المجلس، وضرورة إعداد موازنات المشروع بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة المالية النافذة وأسس دعم المشاريع البحثية في المجلس.

وأشارت إلى الالتزام بإرسال طلب الحصول على الدعم إلى المجلس الأعلى خاصة للمسار الأول (التمويل الكلي للمشروع من بريما)، أو المسار الثاني (التمويل المشترك للبحوث بين الدول) إذ خصص المجلس الأعلى 300 ألف دينار سنويا لدعم البرنامج.

--(بترا)

أ ر/ن ح/ ع ط

12/02/2024 19:07:48