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انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

2/12/2024 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 شباط (بترا)- انخفض الجنية الإسترليني اليوم الاثنين، مقابل العملة الأميركية، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وبحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، تراجع الإسترليني اليوم مقابل الدولار 13ر0 بالمئة عند 2620ر1 دولار، فيما صعد أمام اليورو 14ر0 بالمائه عند 1719ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
12/02/2024 18:25:05

MENAFN12022024000117011021ID1107842849

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