انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
2/12/2024 2:36:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 شباط (بترا)- انخفض الجنية الإسترليني اليوم الاثنين، مقابل العملة الأميركية، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وبحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، تراجع الإسترليني اليوم مقابل الدولار 13ر0 بالمئة عند 2620ر1 دولار، فيما صعد أمام اليورو 14ر0 بالمائه عند 1719ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
12/02/2024 18:25:05
MENAFN12022024000117011021ID1107842849
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