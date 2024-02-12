نائب الملك في مقدمة مستقبلي المنتخب الوطني بعد عودته من قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) – ضرغام العزة - استقبل نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين، في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، لدى وصولها أرض الوطن بعد الانجاز التاريخي الذي تحقق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

وقال سمو الأمير علي، في تصريحات صحفية على هامش الاستقبال، إن نجوم المنتخب مثلوا كل الأردنيين وأدخلوا الفرح لقلوبهم بما حققوه من انجاز في البطولة.

وأضاف سموه، أن ما قدمه النشامى يثبت أن لا شيء مستحيل في الحياة، مشددا على أن المهم المستقبل والنظر إلى تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا تحت سن 23 عاما.

واشاد سموه بأداء الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموته على مجهوداتهم، التي انعكست بشكل إيجابي على أداء المنتخب.

وحضر مراسم الاستقبال سمو الأميرة ريم علي، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير الشباب محمد النابلسي، وأسر نجوم المنتخب.

بدوره، قال المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموته، إن ما تحقق من انجاز يمكن أن يبنى عليه، مؤكدا أن الانجاز يعود لنجوم المنتخب وما حققوه من نجاحات في الملعب.

وشدد على أن الفوز يجب أن يستثمر لانشاء مشاريع في العمق الرياضي لتحقيق مزيد من الإنجاز والتقدم.

بدوره، قال قائد المنتخب الوطني احسان حداد، إن كرة القدم الاردنية تمر بافضل لحظاتها لما تحقق من اجاز، مضيفا أن الشعور بالفخر عالٍ.

وأكد أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الامير علي والجماهير الأردنية كانت حافزا لتحقيق الانجاز.

واضاف حداد أن ما تحقق من انجاز سيعود بالنفع على الكرة الأردنية وسيبنى عليه والطموح لدى الجميع عالٍ.

ولدى وصول المنتخب إلى بوابة المطار الرئيسية استقبلتهم جموع غفيرة من الجمهور للتعبير عن سعادتهم بما تحقق من انجاز.

وكان المنتخب الوطني حل وصيفا في البطولة بعد خسارته أمام قطر بثلاثة اهداف سجلت من ركلات جزاء مقابل هدف، في اللقاء الذي اقيم السبت الماضي على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة البلد المستضيف للبطولة.

وحظي المنتخب بإشادة في الشارع الرياضي الأردني والرأي العام المحلي، لما قدمه في البطولة وما تحقق من إنجازات تاريخية.

--(بترا)

ض ع/ ف م/ف ق

12/02/2024 18:24:26