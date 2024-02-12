ورشة في إربد حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 12 شباط (بترا)-بدأت في مركز شابات الطيبة غربي إربد اليوم الاثنين، أعمال الورشة التدريبية حول" التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي ينظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة .

وتهدف الورشة التي تستمر اسبوعاً ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز ، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وتكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.

وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الورشة تشمل محاضرات حول مفهوم التربية الإعلامية وأهميتها وأخلاقياتها، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحقق من الصور والفيديوهات، واستخدام التطبيقات الآمنة، إضافة إلى التوعية بقانون الجرائم الإلكترونية والتنمر الإلكتروني .

-- ( بترا )

أ غ /ف م

12/02/2024 18:04:33