ورشة في إربد حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 12 شباط (بترا)-بدأت في مركز شابات الطيبة غربي إربد اليوم الاثنين، أعمال الورشة التدريبية حول" التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي ينظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة .
وتهدف الورشة التي تستمر اسبوعاً ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز ، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وتكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.
وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الورشة تشمل محاضرات حول مفهوم التربية الإعلامية وأهميتها وأخلاقياتها، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحقق من الصور والفيديوهات، واستخدام التطبيقات الآمنة، إضافة إلى التوعية بقانون الجرائم الإلكترونية والتنمر الإلكتروني .
-- ( بترا )
أ غ /ف م
12/02/2024 18:04:33
MENAFN12022024000117011021ID1107842847
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