استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 شباط (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال اللسرائيلي في القدس المحتلة مساء أمس.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين ، بأن الطفل من بلدة أبو ديس، وأصيب برصاص قوات الاحتلال، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ونقل للعلاج في مستشفى اسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ليعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه.

--(بترا)

م ف/ ف م

12/02/2024 17:51:33