استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال بالقدس

استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال بالقدس
التاريخ
2/12/2024 2:36:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 شباط (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال اللسرائيلي في القدس المحتلة مساء أمس.
وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين ، بأن الطفل من بلدة أبو ديس، وأصيب برصاص قوات الاحتلال، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ونقل للعلاج في مستشفى اسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ليعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه.
--(بترا)
م ف/ ف م
12/02/2024 17:51:33
MENAFN12022024000117011021ID1107842846
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