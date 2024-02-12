62.3 مليون دينار صافي أرباح البنك الاسلامي العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- أعلن البنك الاسلامي الأردني، عن نتائج بياناته المالية لعام2023، محققاً أرباحاً صافية بلغت بعد الضريبة حوالي 62.3 مليون دينار مقابل حوالي 61.1 مليون دينار في نهاية عام 2022، وبلغ اجمالي ايرادات البنك حوالي 292 مليون دينار مقارنة مع حوالي 267 مليون دينار في نهاية العام 2022، وبنسبة نمو 9.4بالمئة .
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبد الله الهويش، في بيان اليوم الاثنين، إن البنك حقق نموا في نتائج أعماله خلال العام 2023 على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتداعيات تطوراتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مشيداً بالسياسة الحصيفة للبنك المركزي والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفي الأردني والصيرفة الإسلامية والأداء المميز لمجلس الادارة والادارة التنفيذية والعاملين لتحقيق الرؤية الاستراتيحية للبنك في مواكبة التطورات المتسارعة، والاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير وحصول البنك على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية.
وأكد حرص مجلس الإدارة، على مراجعة الأداء باستمرار ومتابعة جميع السياسات والاستراتيجيات وتطويرها والاهتمام بالبحث والابتكار، للحفاظ على ما تم إنجازه.
وأشار الهويش، إلى أن مجلس ادارة البنك، أوصى بعد مصادقته على البيانات المالية للبنك لعام 2023 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم عن العام 2023، وبمبلغ اجمالي 44 مليون دينار، خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك الذي سيعقد بتاريخ 29/4/2024.
وعن النتائج المالية قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد " إن النمو المستدام بمختلف المؤشرات والقطاعات التشغيلية للبنك هو انعكاس لنجاح سياسة البنك الاستراتيجية وكفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات مع الحفاظ على قوة وصلابة المركز المالي لمواجهة مختلف التحديات، علماً أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني حيث بلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 6423 مليون دينار مقابل 6191 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 232 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 3.7 بالمئة ".
وبين أن اهتمام البنك بتنويع توظيفات الأموال من خلال اهتمامه بمختلف القطاعات من أفراد أو شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة وتوزيعها الجغرافي وتنمية التمويلات والاستثمارات، انعكست على نمو التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) لتصل إلى حوالي 5336 مليون دينار مقابل حوالي 5198 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 138 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 2.7 بالمئة.
وأشار إلى أن ثقة متعاملي البنك بخدمات ومنتجات البنك، ساهمت بنمو ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) لتبلغ حوالي 5693 مليون دينار مقابل 5450 مليون دينار في نهاية عام 2022، بزيادة بلغت حوالي 243 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 4.5 بالمئة .
كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت حقوق المساهمين حوالي 534 مليون دينار مقابل حوالي 521 مليون دينار في نهاية عام 2022 بنسبة نمو حوالي 2.5بالمئة، ونسبة كفاية رأس المال بلغت حوالي 20.51 بالمئة وبلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.81 بالمئة بالمئة ونسبة تغطيتها حوالي 91بالمئة.
وأكد سعيد استمرارية سعي البنك لتنفيذ استراتيجيته في التحول الرقمي، بطرح المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمتعاملين التي تراعي احتياجاتهم والتوسع في خدمات اسلامي موبايل واسلامي انترنت، وتعزيز الخدمات الذاتية الرقمية بافتتاح الزاوية الثالثة للخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال) في عريفة مول/عمان، إلى جانب فروع ومكاتب البنك الـ111 المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووفر خدمات حديثة منها خدمة السحب النقدي من الصراف الآلي باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) وخدمة (اسلامي ( pay من خلال تطبيق البنك اسلامي موبايل ودون الحاجة لاستخدام بطاقات الصراف.
وأشار إلى استمرارية سعي البنك لمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات على مختلف الصعد والمحافظة على مكانته المتقدمة في القطاع المصرفي الأردني من خلال تحقيق النمو المتوازن في مختلف القطاعات، والتركيز على ادارة المخاطر بكافة الأعمال والأنشطة، والحرص على تحقيق استقرار معدلات الربحية التشغيلية مع مواصلة تعزيز دوره في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية المختلفة التي غطت مختلف أهداف التنمية المستدامة .
--(بترا)
رش/ف م/ف ق
12/02/2024 17:50:22
MENAFN12022024000117011021ID1107842845
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