62.3 مليون دينار صافي أرباح البنك الاسلامي العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- أعلن البنك الاسلامي الأردني، عن نتائج بياناته المالية لعام2023، محققاً أرباحاً صافية بلغت بعد الضريبة حوالي 62.3 مليون دينار مقابل حوالي 61.1 مليون دينار في نهاية عام 2022، وبلغ اجمالي ايرادات البنك حوالي 292 مليون دينار مقارنة مع حوالي 267 مليون دينار في نهاية العام 2022، وبنسبة نمو 9.4بالمئة .

وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبد الله الهويش، في بيان اليوم الاثنين، إن البنك حقق نموا في نتائج أعماله خلال العام 2023 على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وتداعيات تطوراتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مشيداً بالسياسة الحصيفة للبنك المركزي والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفي الأردني والصيرفة الإسلامية والأداء المميز لمجلس الادارة والادارة التنفيذية والعاملين لتحقيق الرؤية الاستراتيحية للبنك في مواكبة التطورات المتسارعة، والاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير وحصول البنك على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية.

وأكد حرص مجلس الإدارة، على مراجعة الأداء باستمرار ومتابعة جميع السياسات والاستراتيجيات وتطويرها والاهتمام بالبحث والابتكار، للحفاظ على ما تم إنجازه.

وأشار الهويش، إلى أن مجلس ادارة البنك، أوصى بعد مصادقته على البيانات المالية للبنك لعام 2023 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم عن العام 2023، وبمبلغ اجمالي 44 مليون دينار، خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك الذي سيعقد بتاريخ 29/4/2024.

وعن النتائج المالية قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد " إن النمو المستدام بمختلف المؤشرات والقطاعات التشغيلية للبنك هو انعكاس لنجاح سياسة البنك الاستراتيجية وكفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات مع الحفاظ على قوة وصلابة المركز المالي لمواجهة مختلف التحديات، علماً أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني حيث بلغت الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 6423 مليون دينار مقابل 6191 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 232 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 3.7 بالمئة ".

وبين أن اهتمام البنك بتنويع توظيفات الأموال من خلال اهتمامه بمختلف القطاعات من أفراد أو شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة وتوزيعها الجغرافي وتنمية التمويلات والاستثمارات، انعكست على نمو التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) لتصل إلى حوالي 5336 مليون دينار مقابل حوالي 5198 مليون دينار في نهاية عام 2022 بزيادة بلغت حوالي 138 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 2.7 بالمئة.

وأشار إلى أن ثقة متعاملي البنك بخدمات ومنتجات البنك، ساهمت بنمو ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) لتبلغ حوالي 5693 مليون دينار مقابل 5450 مليون دينار في نهاية عام 2022، بزيادة بلغت حوالي 243 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 4.5 بالمئة .

كما حافظ البنك على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت حقوق المساهمين حوالي 534 مليون دينار مقابل حوالي 521 مليون دينار في نهاية عام 2022 بنسبة نمو حوالي 2.5بالمئة، ونسبة كفاية رأس المال بلغت حوالي 20.51 بالمئة وبلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.81 بالمئة بالمئة ونسبة تغطيتها حوالي 91بالمئة.

وأكد سعيد استمرارية سعي البنك لتنفيذ استراتيجيته في التحول الرقمي، بطرح المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمتعاملين التي تراعي احتياجاتهم والتوسع في خدمات اسلامي موبايل واسلامي انترنت، وتعزيز الخدمات الذاتية الرقمية بافتتاح الزاوية الثالثة للخدمات الذاتية الرقمية (إسلامي ديجتال) في عريفة مول/عمان، إلى جانب فروع ومكاتب البنك الـ111 المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووفر خدمات حديثة منها خدمة السحب النقدي من الصراف الآلي باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) وخدمة (اسلامي ( pay من خلال تطبيق البنك اسلامي موبايل ودون الحاجة لاستخدام بطاقات الصراف.

وأشار إلى استمرارية سعي البنك لمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات على مختلف الصعد والمحافظة على مكانته المتقدمة في القطاع المصرفي الأردني من خلال تحقيق النمو المتوازن في مختلف القطاعات، والتركيز على ادارة المخاطر بكافة الأعمال والأنشطة، والحرص على تحقيق استقرار معدلات الربحية التشغيلية مع مواصلة تعزيز دوره في تحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية المختلفة التي غطت مختلف أهداف التنمية المستدامة .

--(بترا)

رش/ف م/ف ق

12/02/2024 17:50:22