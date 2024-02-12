فعالية للأسرة التربوية تحتفي بإنجازات الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12شباط (بترا)- نظمت الأسرة التربوية لأندية المعلمين بالمملكة اليوم الاثنين، فعالية مركزية في المفرق تحتفي بانجازات الوطن، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، واليوبيل الفضي لتسلم سلطاته الدستورية.

واستذكر امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعلمية الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الفعالية في نادي معلمي المفرق، وبحضور عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة التربوية، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات على مر السنين.

وقال إن قطاع التعليم في المملكة بدأ قبل 100 عام بثلاث مدارس ووصل اليوم إلى أكثر من 4070 مدرسة، أما التعليم الجامعي الذي بدأ بجامعة واحدة وصل حاليا إلى أكثر من 30 جامعة، ما يشكل إنجازا كبيرا، مشيرا إلى التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا الذي بفضله تمكنا من مجابهة الأزمات في ظل جائحة كورونا عبر تمكين المعلمين وتدريبهم على استخدام هذه التكنولوجيا.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي المفرق/ مدير التربية والتعليم لمنطقة المفرق أيوب المشاقبة إلى الإنجازات والمكارم الملكية السامية التي تحققت للأسرة التربوية في عهد جلالته.

وتضمنت فعاليات الحفل، قصائد شعرية، ومعرضا للصور والرسومات وفيديو عن حياة جلالة الملك من قبل التوجيه المعنوي.

--(بترا)

ه ق/م ف/ف ق

12/02/2024 17:43:46