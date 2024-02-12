فعالية للأسرة التربوية تحتفي بإنجازات الوطن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12شباط (بترا)- نظمت الأسرة التربوية لأندية المعلمين بالمملكة اليوم الاثنين، فعالية مركزية في المفرق تحتفي بانجازات الوطن، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، واليوبيل الفضي لتسلم سلطاته الدستورية.
واستذكر امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعلمية الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الفعالية في نادي معلمي المفرق، وبحضور عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة التربوية، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات على مر السنين.
وقال إن قطاع التعليم في المملكة بدأ قبل 100 عام بثلاث مدارس ووصل اليوم إلى أكثر من 4070 مدرسة، أما التعليم الجامعي الذي بدأ بجامعة واحدة وصل حاليا إلى أكثر من 30 جامعة، ما يشكل إنجازا كبيرا، مشيرا إلى التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا الذي بفضله تمكنا من مجابهة الأزمات في ظل جائحة كورونا عبر تمكين المعلمين وتدريبهم على استخدام هذه التكنولوجيا.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي المفرق/ مدير التربية والتعليم لمنطقة المفرق أيوب المشاقبة إلى الإنجازات والمكارم الملكية السامية التي تحققت للأسرة التربوية في عهد جلالته.
وتضمنت فعاليات الحفل، قصائد شعرية، ومعرضا للصور والرسومات وفيديو عن حياة جلالة الملك من قبل التوجيه المعنوي.
--(بترا)
ه ق/م ف/ف ق
12/02/2024 17:43:46
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