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البريد الأردني يشارك في منتدى القادة البريديين في مسقط

2/12/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- يشارك البريد الأردني في المنتدى الأول للقادة البريديين، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي خلال الفترة 12-14 شباط الحالي.
وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، يمثل البريد الأردني باجتماعات المنتدى مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب.
ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية المتاحة، ويلقي الضوء على التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي في مجالات التجارة والتمويل والاتصالات والنقل والجمارك وغيرها.
ويشتمل برنامج المنتدى، على عروض وجلسات نقاشية حول الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع البريد والتجارة الالكترونية، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقمنة والتحول البريدي.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية لتعزيز مرونة الأنظمة البريدية في ظل التحول الرقمي.
وعلى هامش المنتدى، عقدت الطيب، اجتماعات مع ادارات المؤسسات البريدية في كل من مصر وقطر وتونس، وتم بحث سبل التعاون المشترك في قطاع البريد والشمول المالي والتجارة الإلكترونية.
--(بترا)
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12/02/2024 17:32:59

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