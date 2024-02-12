البريد الأردني يشارك في منتدى القادة البريديين في مسقط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- يشارك البريد الأردني في المنتدى الأول للقادة البريديين، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي خلال الفترة 12-14 شباط الحالي.
وبحسب بيان للشركة، اليوم الاثنين، يمثل البريد الأردني باجتماعات المنتدى مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب.
ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية المتاحة، ويلقي الضوء على التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي في مجالات التجارة والتمويل والاتصالات والنقل والجمارك وغيرها.
ويشتمل برنامج المنتدى، على عروض وجلسات نقاشية حول الحلول الرقمية المبتكرة في قطاع البريد والتجارة الالكترونية، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقمنة والتحول البريدي.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية لتعزيز مرونة الأنظمة البريدية في ظل التحول الرقمي.
وعلى هامش المنتدى، عقدت الطيب، اجتماعات مع ادارات المؤسسات البريدية في كل من مصر وقطر وتونس، وتم بحث سبل التعاون المشترك في قطاع البريد والشمول المالي والتجارة الإلكترونية.
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
12/02/2024 17:32:59
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