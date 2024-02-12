وزير الداخلية: 25 % من المساعدات الإنسانية لغزة من الأردن ومن خلاله

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 12 شباط (بترا) وجدي النعيمات- قال وزير الداخلية مازن الفراية إن 25 بالمئة من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة كانت من الأردن وعن طريقه وما زال يستقبل المصابين والجرحى وذويهم للعلاج في المستشفيات الأردنية شعورا بالمسؤولية تجاه الأهل في القطاع وفي الضفة الغربية.

وأضاف الفراية خلال زيارته اليوم الاثنين، متصرفية لواء عين الباشا يرافقه محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، بحضور متصرف اللواء الدكتور إبراهيم الرواحنة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الدبلوماسية الأردنية إلى جميع اقطار العالم لوقف ما يتعرض له الأشقاء من عدوان إسرائيلي على الأراضي والسكان في القطاع والضفة الغربية.

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع عدد لا يمثلون إلا أنفسهم في التعدي على الممتلكات العامة في الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن غضبهم جراء ما يحدث في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الدولة سمحت لجميع المواطنين بالتعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون الإضرار بممتلكات الوطن كون هذه الأفعال لا تخدم القضية ولا تفيدها.

وأشار وزير الداخلية خلال توزيعه جائزة الموظف المثالي للدوائر في محافظة البلقاء الى "ان الموظف القوي بمعرفته وأدائه المثالي شريك اساسي في بث روح الولاء والانتماء للوطن كونه يجسد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص"، لافتا الى ان الاداء المثالي للموظف يجب ان يكون نابعا من الجوهر لا الشكل، وان تكون هذه الجائزة حافزا للموظف في تطوير امكانياته والارتقاء بمؤسسته.



من جهته، قال محافظ البلقاء "إن الجائزة جاءت في خضم المناسبات الوطنية، وعيد الإسراء والمعراج، واليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية، و تنفيذا لرؤية جلالته في تكريم الموظف المثالي وترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي.

وأضاف أن الجائرة اعتمدت على سبعة معايير هي: التخطيط الاستراتيجي، والتنبؤ، وتشخيص المشكلات والابداع والتطوير المستمر والاتجاهات الايجابية ونقل المعرفة وخدمة الجمهور.

وبين أن شروط الترشح للجائزة أن لا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات، وعدم وجود عقوبات، إضافة الى التقارير السنوية للموظف.

ومثل الفائزون: مستشفى الاميرة ايمان - معدي-، وبلدية السلط الكبرى، ومؤسسة الإقراض الزراعي، ومديريات زراعة البلقاء والتربية والتعليم لمنطقة السلط، وزراعة ماحص والفحيص، وبلدية معدي.

وحضر توزيع جائزة الموظف المثالي الحكام الإداريون، ومدراء الدوائر، ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، ونواب المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، وابناء المجتمع المحلي.

وزار الوزير الفراية يرافقه محافظ البلقاء، المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأكد أن مركز البحوث من خلال بنك البذور الوطني، صمام أمان لحفظ الأصول النباتية المهددة بالانقراض، كون المركز الحاضن الرئيس للموروث النباتي.

وبين الفراية أن جهود مركز البحوث خاصة في مجال تطوير بنك البذور الوطني بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، جعلت له أهمية كبيرة في توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وتبني تقنيات حديثة تسهم في تطور الزراعة.

وأشار إلى أهمية المركز من ناحية البحوث والتطوير والتدريب والتأهيل والتشاركية مع المؤسسات الوطنية في المملكة من ناحية الأمن الغذائي وتطوير المنتجات الزراعية وتقديم النصح إضافة الى تطوير تطبيقات تخدم شريحة واسعة من المزراعين.

من جهته، قال مدير عام مركز البحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن للمركز دورا كبيرا في الإسهام بالأمن الغذائي، واحتضان الشباب وريادي الأعمال وتوفير فرص عمل ما يساعد على مناعة المجتمع والمزارع، مؤكدا أن المركز على جاهزية كاملة لدعم القطاع الزراعي بصورة تكاملية مع أذرع وزارة الزراعة كافة.

--(بترا)

ون/ن ح/ف ق

12/02/2024 17:30:53