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نجوم المنتخب .. فخورون باهتمام الملك ويتطلعون لأبعد من كأس آسيا

2/12/2024 2:36:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- كان للاتصال الذي اجراه جلالة الملك عبدالله الثاني، مع مدرب ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، بمثابة بلسم خفف من آثار الحزن الذي أصاب نجوم المنتخب بعد خسارة مباراة نهائي كأس آسيا أمام منتخب قطر.
اللاعبون الذي سعدوا كثيرا باتصال جلالة الملك، وعدوا بأن يبدأوا التحضير لما هو أبعد من كأس آسيا، والتفكير بالتأهل إلى نهائيات كأس للعالم 2026، حيث بدأ المنتخب مباريات تصفيات المونديال خلال تشرين الثاني الماضي بانتظار استئناف المباريات الشهر المقبل.
وأكد نجوم المنتخب أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالمنتخب ومتابعة مبارياته وأخباره ساهم في تحقيق هذه النتائج الملفتة والمميزة في كأس آسيا، معتبرين أن اتصال الملك أمس رفع من معنوياتهم وحفزهم للإنتقال إلى المرحلة التالية من المنافسات.
المنتخب الوطني الذي حظي بالإطراء والإشادة العربية والآسيوية، بدأ مشواره في كأس آسيا بدور المجموعات حيث الفوز على ماليزيا 4-0، والتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2، والخسارة أمام البحرين ليحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الخامسة ليتأهل إلى الدور الثاني حيث الفوز على العراق 3-2، ومن ثم الفوز في دور الثمانية على طاجكستان 1-0 قبل الفوز في نصف النهائي على كوريا الجنوبية 2-0 قبل الخسارة في النهائي أمام قطر 3-1.
وخصصت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات كبيرة للحديث عن إنجاز النشامى، معتبرين أن الأردن كان مفاجأة البطولة والفريق الأبرز رغم غياب الترشيحات قبل انطلاق البطولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
12/02/2024 17:15:33

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