وفد من (جايكا) يزور مشاغل وزارة الأشغال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- بحث أمين عام وزارة الاشغال الدكتور جمال قطيشات، ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاردن (جايكا) موري هاتا، اليوم الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في نقل أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في اليابان إلى الأردن، لرفع كفاءة العمل في الأردن بمجال الإنشاءات.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد اليوم الاثنين، إلى مشاغل وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة الزرقاء.
وثمن قطيشات، جهود جايكا ودعمها الدائم والمستمر لقطاع الاسكان والإنشاء والمقاولات في الأردن، إضافة إلى الدورات التي تقوم الوكالة بعقدها لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع العام، مشيدا بعمق العلاقات بين الأردن واليابان.
بدوره، قدم مدير المشاغل المهندس أحمد خريسات، عرضا عن عمل مديرية المشاغل وانجازاتها والتحديات التي تواجهها، خصوصا في ظل ضعف التمويل المخصص في موازنة الوزارة لشراء آليات جديدة، وارتفاع كلف صيانة المركبات والآليات المستخدمة.
يذكر أن الحكومة اليابانية، قدمت في سنوات سابقة دعما لتجهيز عدد من ورش المشاغل بمعدات خاصة بصيانة الآليات.
- -(بترا)
م ح/ف م/ف ق
12/02/2024 17:02:42
MENAFN12022024000117011021ID1107842838
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