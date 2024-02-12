وفد من (جايكا) يزور مشاغل وزارة الأشغال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- بحث أمين عام وزارة الاشغال الدكتور جمال قطيشات، ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاردن (جايكا) موري هاتا، اليوم الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في نقل أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في اليابان إلى الأردن، لرفع كفاءة العمل في الأردن بمجال الإنشاءات.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد اليوم الاثنين، إلى مشاغل وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة الزرقاء.

وثمن قطيشات، جهود جايكا ودعمها الدائم والمستمر لقطاع الاسكان والإنشاء والمقاولات في الأردن، إضافة إلى الدورات التي تقوم الوكالة بعقدها لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع العام، مشيدا بعمق العلاقات بين الأردن واليابان.

بدوره، قدم مدير المشاغل المهندس أحمد خريسات، عرضا عن عمل مديرية المشاغل وانجازاتها والتحديات التي تواجهها، خصوصا في ظل ضعف التمويل المخصص في موازنة الوزارة لشراء آليات جديدة، وارتفاع كلف صيانة المركبات والآليات المستخدمة.

يذكر أن الحكومة اليابانية، قدمت في سنوات سابقة دعما لتجهيز عدد من ورش المشاغل بمعدات خاصة بصيانة الآليات.

- -(بترا)

م ح/ف م/ف ق

12/02/2024 17:02:42