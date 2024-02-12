الاتحاد الأوروبي يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا) -حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".

وأضاف أن شن عملية في رفح سيمنع وصول المساعدات الإنسانية، مستنكرا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي هدد بالهجوم على رفح دون الإفصاح عن خطط الإجلاء الآمن.

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قال بوريل «لا بديل عن الأونروا»، وذلك قبيل مشاركة مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني في اجتماع وزاري في بروكسل، يحاول من خلاله اقناع الأوروبيين بمواصلة تمويلها، محذرا من فقد القدرة على مواصلة العمل نهاية هذا الشهر، إذا استمر تعطيل التمويل واستمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة.

--(بترا)

رصد/ ي ف/ف م

12/02/2024 17:01:24