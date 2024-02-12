الاتحاد الأوروبي يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا) -حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.
وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".
وأضاف أن شن عملية في رفح سيمنع وصول المساعدات الإنسانية، مستنكرا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي هدد بالهجوم على رفح دون الإفصاح عن خطط الإجلاء الآمن.
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قال بوريل «لا بديل عن الأونروا»، وذلك قبيل مشاركة مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني في اجتماع وزاري في بروكسل، يحاول من خلاله اقناع الأوروبيين بمواصلة تمويلها، محذرا من فقد القدرة على مواصلة العمل نهاية هذا الشهر، إذا استمر تعطيل التمويل واستمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة.
--(بترا)
رصد/ ي ف/ف م
12/02/2024 17:01:24
MENAFN12022024000117011021ID1107842837
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