وزير الأشغال يتفقد مشروع جريبا الإسكاني في محافظة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين، مشروع جريبا الإسكاني في المنطقة الغربية من محافظة الزرقاء.

وبحسب بيان للوزارة، استمع أبو السمن من المدير العام لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، إلى موجز حول المرحلة الأولى من المشروع والأعمال المنفذة فيه وخطط المؤسسة لتسويق المشروع ضمن شروط ومزايا تراعي القدرة الشرائية للمواطن وخصوصية الأسرة الأردنية.

وبينت أن قيمة تجهيز المشروع وإقامة البنى التحتية بلغت 1.5 مليون دينار، فيما تبلغ عدد القطع المقترح انجازها 350.

إلى ذلك، التقى أبو السمن خلال جولته في المشروع عددا من أبناء المنطقة، بحضور النائب أحمد الخلايلة، وناقش معهم انعكاسات المشاريع الإسكانية المقامة في منطقة جريبة على النهوض بالواقع التنموي والإجتماعي فيها.

واستمع الوزير إلى مطالب سكان المنطقة والمتعلقة بتخصيص قطع أراض في المشروع للخدمات العامة، وإقامة المرافق الاجتماعية، حيث وعد الوزير بدراسة المطالب المقدمة وتنفيذ الممكن منها وفق ما تسمح الأنظمة والقوانين، لافتا إلى وجود مساحات متنوعة لإقامة المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومناطق خضراء وحدائق عامة.

- -(بترا)

م ح/م ف/ف ق

12/02/2024 16:59:43