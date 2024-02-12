وزير الأشغال يتفقد مشروع جريبا الإسكاني في محافظة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين، مشروع جريبا الإسكاني في المنطقة الغربية من محافظة الزرقاء.
وبحسب بيان للوزارة، استمع أبو السمن من المدير العام لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، إلى موجز حول المرحلة الأولى من المشروع والأعمال المنفذة فيه وخطط المؤسسة لتسويق المشروع ضمن شروط ومزايا تراعي القدرة الشرائية للمواطن وخصوصية الأسرة الأردنية.
وبينت أن قيمة تجهيز المشروع وإقامة البنى التحتية بلغت 1.5 مليون دينار، فيما تبلغ عدد القطع المقترح انجازها 350.
إلى ذلك، التقى أبو السمن خلال جولته في المشروع عددا من أبناء المنطقة، بحضور النائب أحمد الخلايلة، وناقش معهم انعكاسات المشاريع الإسكانية المقامة في منطقة جريبة على النهوض بالواقع التنموي والإجتماعي فيها.
واستمع الوزير إلى مطالب سكان المنطقة والمتعلقة بتخصيص قطع أراض في المشروع للخدمات العامة، وإقامة المرافق الاجتماعية، حيث وعد الوزير بدراسة المطالب المقدمة وتنفيذ الممكن منها وفق ما تسمح الأنظمة والقوانين، لافتا إلى وجود مساحات متنوعة لإقامة المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومناطق خضراء وحدائق عامة.
- -(بترا)
م ح/م ف/ف ق
12/02/2024 16:59:43
MENAFN12022024000117011021ID1107842836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.