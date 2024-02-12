الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريره عن السياحة بين التعافي واضطرابات المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين، تقرير المعرفة قوة بعنوان "واقع قطاع السياحة في الأردن: ما بين بدء التعافي واضطرابات المنطقة"، لتسليط الضوء على أرقام القطاع، وتقديم قراءة لقياس الأثر المحتمل على أدائه ومساهمته في النمو الاقتصادي.

وقال التقرير، إن إجمالي عدد العاملين في القطاع العام الماضي بلغ 58 ألفا شكلت العمالة الوافدة 20 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع، وفق بيانات وزارة السياحة.

وبلغ عدد المنشآت السياحية المؤمنة اجتماعيا عام 2022 نحو 6 آلاف، توظف 55.5 ألف عامل مؤمّنين اجتماعيا، ويشكلون 4 بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم في المملكة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد السياح بنسبة 90.2 بالمئة عام 2021، و114.1 بالمئة عام 2022، في حين بلغ عددهم خلال الأشهر التسعة من العام الماضي نحو 5.01 مليون سائح، أي بنسبة تزيد قليلا عن مستوى عام 2022 كاملاً.

وقال، إن قطاع السياحة في الأردن يتسم بتنوع عالٍ من حيث الجهات القادمة الى المملكة، حيث يلاحظ أن هناك تقارباً كبيراً بين نسب أعداد السياح من الأردنيين 25.7 بالمئة، والبلدان الأجنبية 27 بالمئة، وبلدان الخليج العربي 20.3 بالمئة، ومن البلدان العربية الاخرى 27.1 بالمئة.

وبين التقرير، أن الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من العام الماضي وصل إلى 4.83 مليار دينار، وهو ما يقارب ما حققه خلال عام 2022 الذي ارتفع فيه دخل السياحة بنسبة 101.8بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل الى حوالي 4.9 مليار دينار، فيما سجل عام 2021 نمواً بنسبة 96.4 بالمئة مقارنة مع عام 2020.

يشار إلى أن نسبة دخل السياحة إلى الصادرات الوطنية زادت بشكل مطرد لتصل إلى58.7 بالمئة عام 2022، و 77 بالمئة للأشهر التسعة العام الماضي، ومع ذلك، لم تصل هذه النسبة بعد إلى مستوياتهاالمسجلة عامي 2018 البالغة 94.5 بالمئة، و2019 والبالغة 96.1 بالمئة.

وقال التقرير، إن المغتربين الأردنيين يشكلون المصدر الأكبر للدخل السياحي 32.4 بالمئة من إجمالي الدخل الكلي، تلاه الدخل من الدول العربية الأخرى 23 بالمئة، ثم بلدان الخليج العربي 17،8 بالمئة، لتشكل المصادر الثلاثة 73.3 بالمئة من إجمالي دخل السياحة خلال الأشهر التسعة من العام الماضي.

فيما شكّل الدخل من غير العرب (دول أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية) 24 بالمئة من إجمالي دخل السياحة عام 2022، و26.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة من العام الماضي.

وعلى صعيد الغرض من السياحة؛ جاءت السياحة بهدف "زيارة الأقارب والأصدقاء" أولا بنسبة 36.3 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي الكلي، ثم "الإجازة والترفيه" 16.1 بالمئة، و"نقل الركاب" 14.6 بالمئة، و "الدراسة"12.3 بالمئة.

وأوضح التقرير أنه لا توجد تقديرات رسمية لمساهمة قطاع السياحة (القيمة المضافة) في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن نسب دخل السياحة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وصلت إلى 14.3بالمئة عام 2018، و15.2بالمئة عام 2019، و14.2 بالمئة عام 2022، و18.3بالمئة في تسعة شهور من العام الماضي، مبينا أن هذه النسب ليست هي المساهمة الفعلية للدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن مساهمة دخل السياحة من الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على "القيمة المضافة"، إذ أجرى المنتدى تحليلاً لنسبة القيمة المضافة التي ينتجها قطاع السياحة (كنسبة من الدخل السياحي)، مبيناً أنه على افتراض أن القيمة المضافة تقدّر بـ 30 بالمئة ، فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستكون حوالي 4.5 بالمئة.

وبحسب التقرير، فإن قطاع السياحة يشغل بين 55.5 و58 ألف فرصة عمل مباشرة وفق أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة، إلا إن هذه الأرقام أقل من الواقع، لأنها لا تشمل العاملين في القطاع غير المنظم، أو العاملين في قطاعات أخرى تخدم القطاع السياحي بشكل غير مباشر، وبالتالي فإن تراجع إيرادات القطاع ستؤثر سلبا على الوظائف، وعلى معدلات البطالة المرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السياح من الأردنيين والعرب كافة تبلغ حوالي 75 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، وهي سياحة موسمية من غير المتوقع أن يتأثر الدخل منها كثيرا، وبالمثل، لا يتوقع أن يتأثر الدخل السياحي بشكل كبير من نقل الركاب أو الدراسة أو العلاج الطبي، مشيراً إلى أن معظم إلغاءات السفر للفئات القادمة بهدف "الإجازة والترفيه" كانت إلى حد كبير من الأجانب (وبعض العرب).

وخلص التقرير، الى أنه في حال استمرار الحرب على قطاع غزة، فإن تأثيرها سيتركز بشكل كبير على الدخل السياحي من الزوار القادمين بهدف "الإجازة والترفيه"، علماً بأن المنشآت العاملة في هذا المجال هي الموظف الأكبر في القطاع السياحي.

وأشار إلى أرقام الفنادق للدخل الفعلي في تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 53 بالمئة، و65 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الأشهر من العام 2022.

وأظهرت تقديرات الفنادق انخفاض هذا الدخل بنسبة 66 بالمئة في كانون الثاني، و66 بالمئة في شباط، 50بالمئة في آذار من العام الحالي مقارنة بنفس الأشهر من العام 2022، نتيجة الإلغاءات في الحجوزات.

وأشار المنتدى إلى أنه بالاستناد إلى هذه الأرقام مع افتراض أن التأثير المباشر للحرب على غزة وتداعياتها على القطاع السياحي الأردني سينحصر في تراجع حجم الإيرادات من السياحة بغرض الاجازة والترفيه، وبمعدل 50 بالمئة على أساس شهري مقارنة بنفس الأشهر من العام 2022، ويمكن عندها تقييم التأثير المباشر للحرب من حيث الدخل السياحي، وفق السيناريوهات التالية؛ الأول، في حال استمرار الحرب حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وعندها يقدّر حجم الخسارة المباشرة للقطاع بحوالي 135 مليون دينار.

أما السيناريو الثاني، في حال استمرار الحرب حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، فستتضاعف الخسائر لتصل الى ما يقارب 270 مليون دينار، وفق تقديرات المنتدى.

وأكد المنتدى ضرورة إيلاء الاهتمام بهذا القطاع، وبالأخص مصادر دخل السياحة من النشاطات الفرعية الأخرى كـ "نقل الركاب" و"الدراسة" و"العلاج الطبي"، بالإضافة إلى تقديم إجراءات داعمة ومساندة لأنشطة السياحة الأكثر تضررًا والمرتبطة بالسياحة القادمة بهدف "الإجازة والترفيه" أينما أمكن، للحفاظ على استدامة عملها والعاملين فيها، ولاحتواء تراجع الدخل السياحي والحد من تفاقمه داخل القطاع.

--(بترا)

رش/ ن ح/اح

12/02/2024 16:45:34