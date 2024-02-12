كاميرون: على إسرائيل التفكير بجدية قبل اتخاذ أي إجراء في رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 شباط (بترا) – قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن على إسرائيل "التوقف والتفكير" قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز الإخبارية" البريطانية اليوم الإثنين عن كاميرون قوله "المملكة المتحدة قلقة للغاية"، موضحا "قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال، ونريد أن يؤدي هذا التوقف إلى وقف مستدام لإطلاق النار دون العودة إلى مزيد من القتال".
وأكد الوزير البريطاني أن "من المستحيل أن نرى كيف يمكن خوض حرب بين هذا الكم من الناس"، في إشارة إلى المدنيين في غزة. لافتا الى أنه "لا يوجد مكان يذهبون إليه".
--(بترا)
ر ش/ اح
12/02/2024 16:35:14
MENAFN12022024000117011021ID1107842833
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