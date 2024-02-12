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كاميرون: على إسرائيل التفكير بجدية قبل اتخاذ أي إجراء في رفح

2/12/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 12 شباط (بترا) – قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن على إسرائيل "التوقف والتفكير" قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز الإخبارية" البريطانية اليوم الإثنين عن كاميرون قوله "المملكة المتحدة قلقة للغاية"، موضحا "قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للقتال، ونريد أن يؤدي هذا التوقف إلى وقف مستدام لإطلاق النار دون العودة إلى مزيد من القتال".
وأكد الوزير البريطاني أن "من المستحيل أن نرى كيف يمكن خوض حرب بين هذا الكم من الناس"، في إشارة إلى المدنيين في غزة. لافتا الى أنه "لا يوجد مكان يذهبون إليه".
--(بترا)
ر ش/ اح
12/02/2024 16:35:14

MENAFN12022024000117011021ID1107842833

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