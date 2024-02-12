ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126
التاريخ
2/12/2024 2:36:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 شباط (بترا) -أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفيتين آلاء حسن الهمص وأنغام أحمد عدوان.
--(بترا)
أش/ ف م
12/02/2024 16:32:06
MENAFN12022024000117011021ID1107842832
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