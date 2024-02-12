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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126

2/12/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 شباط (بترا) -أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفيتين آلاء حسن الهمص وأنغام أحمد عدوان.
--(بترا)
أش/ ف م
12/02/2024 16:32:06

MENAFN12022024000117011021ID1107842832

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