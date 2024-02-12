3.9 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال العام الماضي، ليصل إلى 9.41 مليون متر مربع، مقارنة مع 9.06 مليون متر مربع في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 24207 رخص خلال العام الماضي مقارنة مع 25790 رخصة عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 6.1 بالمئة.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.8 مليون متر مربع في عام 2023، مقارنة مع نحو 7.6 مليون متر مربع خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 2.6 بالمئة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.65مليون متر مربع في العام الماضي، مقارنة مع نحو 1.50 مليون متر مربع في عام 2022، بزيادة نسبتها 10 بالمئة.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام الماضي ما نسبته 82.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و17.5 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 1.1 بالمئة، خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 2 بالمئة، عن الفترة نفسها من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 بالمئة، بانخفاض نسبته 2.2 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام 2022.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 1.077 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.304 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.2 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.8 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 6.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية في كانون الأول الماضي، بلغت 1655 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 710 آلاف متر مربع مقارنة مع نحو 803 آلاف متر مربع خلال الشهر نفسه من عام 2022، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/ف ق

12/02/2024 16:23:11