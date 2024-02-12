3.9 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال العام الماضي، ليصل إلى 9.41 مليون متر مربع، مقارنة مع 9.06 مليون متر مربع في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 24207 رخص خلال العام الماضي مقارنة مع 25790 رخصة عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 6.1 بالمئة.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.8 مليون متر مربع في عام 2023، مقارنة مع نحو 7.6 مليون متر مربع خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 2.6 بالمئة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.65مليون متر مربع في العام الماضي، مقارنة مع نحو 1.50 مليون متر مربع في عام 2022، بزيادة نسبتها 10 بالمئة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام الماضي ما نسبته 82.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و17.5 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 1.1 بالمئة، خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 2 بالمئة، عن الفترة نفسها من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 بالمئة، بانخفاض نسبته 2.2 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام 2022.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 1.077 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.304 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.2 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.8 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 6.8 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية في كانون الأول الماضي، بلغت 1655 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 710 آلاف متر مربع مقارنة مع نحو 803 آلاف متر مربع خلال الشهر نفسه من عام 2022، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ف/ف ق
12/02/2024 16:23:11
MENAFN12022024000117011021ID1107842831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.