بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 شباط (بترا)- أعلن وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال بيان للوزارة، إن العقوبات تشمل تجميد الأصول لهؤلاء الأربعة في المملكة المتحدة، وحظر دخولهم الأراضي البريطانية.
وأضاف، "لقد كانت هناك مستويات غير مسبوقة من أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث استخدم بعض سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية المضايقات والترهيب والعنف للضغط على المجتمعات الفلسطينية لحملها على مغادرة أراضيها".
وأشار إلى أن اثنين من الأفراد اللذين تم تصنيفهما وهما موشيه شارفيت، وينون ليفي استخدما في الأشهر الأخيرة الاعتداء الجسدي، وهددا العائلات تحت تهديد السلاح، ودمرا الممتلكات كجزء من جهد مستهدف ومدروس لتهجير المجتمعات الفلسطينية.
ولفت إلى أن المستوطن تسفي بار يوسف استخدم إحدى البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي أنشأها للترهيب والعنف ضد الفلسطينيين، والمستوطن إيلي فيدرمان المتورط في حوادث متعددة ضد فلسطينيين في تلال جنوب الخليل.
--(بترا)
ر ش/م ف/ف ق
12/02/2024 16:14:52
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