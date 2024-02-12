بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 12 شباط (بترا)- أعلن وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال بيان للوزارة، إن العقوبات تشمل تجميد الأصول لهؤلاء الأربعة في المملكة المتحدة، وحظر دخولهم الأراضي البريطانية.

وأضاف، "لقد كانت هناك مستويات غير مسبوقة من أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث استخدم بعض سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية المضايقات والترهيب والعنف للضغط على المجتمعات الفلسطينية لحملها على مغادرة أراضيها".

وأشار إلى أن اثنين من الأفراد اللذين تم تصنيفهما وهما موشيه شارفيت، وينون ليفي استخدما في الأشهر الأخيرة الاعتداء الجسدي، وهددا العائلات تحت تهديد السلاح، ودمرا الممتلكات كجزء من جهد مستهدف ومدروس لتهجير المجتمعات الفلسطينية.

ولفت إلى أن المستوطن تسفي بار يوسف استخدم إحدى البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي أنشأها للترهيب والعنف ضد الفلسطينيين، والمستوطن إيلي فيدرمان المتورط في حوادث متعددة ضد فلسطينيين في تلال جنوب الخليل.

--(بترا)

ر ش/م ف/ف ق

12/02/2024 16:14:52