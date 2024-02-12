منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزيري الأوقاف والاتصال الحكومي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- يعقد وزيرا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء"، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة مواضيع أبرزها، إدارة شؤون الحج والعمرة، والزكاة، ورعاية المساجد والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى التطرق للوعظ والإرشاد والتعليم الشرعي.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ /ف م/ف ق
12/02/2024 16:12:38
MENAFN12022024000117011021ID1107842829
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